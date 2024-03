Alibey Mitinginde Volkan Yılmaz'a Sevgi Seli

Yerel seçim çalışmalarına devam eden Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, geçirdiği apandisit ameliyatından 3 gün sonra Alibey Mahallesi’nde Silivrililerle buluştu. Alibey Camiinin yanında düzenlenen programa katılım oldukça yoğun oldu. Silivrililer, Alibey Mahallesi’nde coşku dolu ve devasa bir miting havası oluşturdu. Alanda bulunan kalabalığın “Volkan Yılmaz, hizmet durmaz” ve “Silivri seninle gurur duyuyor” sloganları dikkat çekti. Alibeylilere seslenen Başkan Yılmaz, Alibey Mahallesi ve Silivri’de; spor, sağlık, eğitim ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan dev projeler ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Volkan Yılmaz ayrıca Silivri ziyaretinde “Afişlerinde partisinin amblemi yok. Partisinden utanıyor” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Şunu iyi bilsinler ki bu bizim için suçlama değil bir iltifattır. Demek ki biz tarafsızlığımızı ve adil oluşumuzu rakip partinin genel başkanına bile kabul ettirmişiz. Allah’a şükürler olsun. Evet ben tarafsızım, herkese eşit mesafedeyim, partiye göre ihale düzenlemiyorum” sözleriyle yanıt verdi.

“NİSAN AYINDA 32 TANE AÇILIŞ YAPACAĞIZ”

Alibey Mahallesi’nde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri’nin kalbindeki Alibey Mahallesi bizden önce kaderine terk edilmişti. Göreve geldiğimizde Alibey Mahallesi’nde tek bir otopark yoktu. Seçim kataloglarına koymuşlar ama 5 yıldan 5 yıla sizleri kandırmışlardı. Biz 300 araçlık kat otoparkı yaptık mı? Yaptık. Üstelin 1 Nisan’a kadar ücretsiz. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İspark’ı var ya onlardan yüzde 40 daha ucuz hizmet verecek ve halkın otoparkı olacak. Bakın burası sadece otopark değil; içerisinde ticari alanlar var. Bu binada 2.300 metrekare ek hizmet binamız var. Üst katında 50.000 kitaplı Ziya Gökalp Kütüphane ve Etüt Merkezini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Burası toplamda 15.000 metrekare bir alan. Binanın maliyeti 600 milyon TL. Şimdi ben Silivri’ye 10 yıllık görev sürelerinde 1 tane kamu binası yapmayanların eline kâğıt kalem versem bu 600 milyon TL’nin sıfırlarını dahi yazamazlar. Üstelik buranın yüzde 95’i hayır hasenat sahibi bağışçılarımızla yapıldı. Maaş ödeyemeyen Silivri Belediyesi, İstanbul’un 39 ilçesi arasında en fazla yatırım yapan belediye oldu. Kolan Hastanesi’nin karşısında bir 112 acil vardı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Orada 6.000 metrekare büyüklüğünde, içerisinde verem savaş dispanseri, sağlık yaşam merkezi, diyetisyenler, 11 hekimli sağlık ocağı, 4 üniteli 112 acil istasyonu ve 20 hekimli ağız ve diş sağlığı merkeziyle bu tesis 1 ay sonra Silivri’mize kazandırılmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Alibey’de park yoktu. 10 yıl boyunca buraya kimse park yapmamıştı. Biz 5 yılda Alibey’e 9 tane park yaptık. Bakın Silivri’de her gün bir temel atma her gün bir açılış yapıyorduk ancak 21 Mart geldi ve seçim yasakları devreye girdi. Biz bu yüzden 8 tane futbol sahasının ve 24 parkın açılışını yapamadık. Ama merak etmeyin nisan ayında 32 tane açılışı hep beraber yapacağız. El birliğiyle, güç birliğiyle yapacağız. Bu mahallelerde 1.960’lı yıllardan kalma betin direkler, elektrik hatları vardı. Kaldırım yoktu, asfalt yoktu. Her gün kanal arızası, her gün yağmur suyu taşması, her gün içme suyu arızası oluyordu. İSKİ, BEDAŞ, Türk Telekom koordinasyonunda ve Silivri Belediyesinin çatısı altında bir çalışma başlattık. Atık suların tamamı, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının tamamı, yol düzenlemeleri, asfalt serimi, tretuvar imalatı, sokak aydınlatmaları, havai hatların yer altına alınması, döner kavşak yapımı, internet hatlarının yenilenmesini ve sokak aydınlatmalarını gerçekleştirdik. Alibey’i zifiri karanlık sokaklardan aydınlık sokaklara taşıdık. Silivri Belediyesi marifetiyle 15.000 ton asfalt serdik. 30.000 metrekare kaldırım imalatı yaptık. 15.800 metrekare kaldırım yol imalatı, 20.300 metrekare yol genişletmesi yaptık. 5 caddemizin ve 68 sokağımızın her köşesini yeniledik. Hani bir Türk atasözü var; at binenin kılıç kuşananın.” Ata binecek yüreği olmayanlar, kılıcı kınından çekip sallayacak bileği olmayanlar çıkmışlar laf ebeliği yapıyorlar. Hadi oradan! Bizde ata binecek yürek de kılıcı sallayacak bilek de var bunu böyle bilin. Bu meydanlar boş değil” dedi.

“MUHALEFETİN SİLİVRİ’DE YAPILAN HİZMETLERDEN HABERİ YOK”

Görev süresi boyunca Silivri’de yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’nin son 5 yılını bir film şeridi gizi gözünüzün önünden geçirmek istiyorum. Sağlık alanında hiçbir vaadi olmayanlara sağlık alanında neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Silivri’yi 10 senede 1 tane sağlık ocağı, 1 tane 112 acil sağlık evi, bir sağlık hizmeti yapamayanlara söylüyorum; bakın biz ne yapmışız? 8 tane sağlık ocağı, 5 tane 112 acil servis istasyonu, 6 köye sağlık evi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olmak üzere yaptığımız bu dev eserlerin tamamı Silivri için, sizler için. Silivri’mizin en büyük ihtiyacı bir eğitim araştırma hastanesiydi. Silivri’ye 650 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi geliyor, hayırlı uğurlu olsun. 2024 yatırım programında olmamasına rağmen bu hizmeti yatırım programına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiğimizde Silivri’de 1980’li yıllarda yapılan ve yıkılmak üzere olan bir stadyumdan başka spor tesisi yoktu. Biz 5 yılda; 3 tane stadyum, 14 tane futbol sahası, 5 voleybol tenis kortu, 1 yüzme havuzu, 42 tane basketbol sahası yaptık. Ve muhalefet vaatleri arasına spor adasını da koymuş. Haberleri bile yok. Silivri Belediyesi olarak içerisinde spor lisesinin de bulunduğu spor adasını Silivri’ye kazandıracağız. 10 yılda tek spor tesisi yapmayanlara söylüyorum; 5 yılda 66 tane tesis yapmışız. Göreve geldiğimizde Silivri’de engelsiz kardeşlerimize, özel bireylerimize hizmet verecek bir tesis yoktu. İBB Başkanı ile buraya bir engelsiz yaşam merkezi inşa etmeleri için kendilerine arsa tahsis ettik. Meclisimizden karar aldık ve İBB’ye yolladık. Yaptılar mı? Yapmadılar. Tahsis ettiğimiz arsayı bize geri verdiler. Biz durduk mu? Hayır. Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezini hizmete sunduk. Gülşen Nakipoğlu ve Ökkeş Nakipoğlu’na buradan teşekkür ediyorum. 400 milyon TL’lik bir eseri bağışlarıyla yaptılar. Burada danışmanlar, sosyologlar, pedagoglar, diyetisyenler var. 4 fizik tedavi uzmanı, konuşma terapisi var. Muhalefet ise seçim vaadine ne koymuş biliyor musunuz? Engelsiz yaşam merkezi. Ya sen daha Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezinin Silivri Belediyesi marifetiyle yapıldığını bilmiyorsun bir de Silivri için yola çıkmışsın. Adama gülerler! Biz de Boğluca Yaşam Merkezi meselesi var. İBB 4 etaptan oluşan Boğluca Yaşam Merkezinin ilk etabının yarısını, ikinci etabının da sekizde birini yaptı. Video çekiyorlar Silivri’de gezi ve yaşam alanı yaptık diye. Hadi oradan! Hadi dedim çekilin, işin ehli sahibi gelsin dedik. Koskoca ağaç A.Ş. ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile yapamadılar. Kim yaptı? Biz yaptık. Biz yaptık yine biz yapacağız! 10 yılda bir kütüphane yapamayanlar şimdi vaatlerde bulunuyor. Bakın biz 5 yılda 18 tane kütüphane yaptık ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Lafa gelince 7.000 yıllık tarihimiz var ev sahipliği yaptığımız medeniyetler var diyorlar. Kendilerine soruyorum siz bu kentin tarihiyle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Biz 10 yıldır kapalı olan tarihi Mimar Sinan Köprüsünün ve Kısa Köprünün restorasyonunu yaptık. 1. derecede arkeolojik sit alanı olan Kalepark’ı sizin kullanımınıza sunduk. Mübadele evi müzesini hayata geçirdik. Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evimizi açtık. Fetih Camii ve sarnıcını, 22 tarihi çeşmeyi, Piri Mehmet Paşa Camiini ve hamamı da bitirip tarihi mirasa nasıl sahip çıkılır herkese göstereceğiz. Ayrıca Silivri’nin en büyük projesi olan, yapılamaz denilen, hayal denilen bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kentimizin iki yakasını bir araya getiriyoruz. 30 Mart’ta inşallah üzerinden araç geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“TARAFSIZ OLDUĞUMUZU CHP GENEL BAŞKANI BİLE KABUL ETMİŞ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Silivri ziyaretinde kendisine yönelik sarf ettiği sözleri değerlendiren Başkan Yılmaz, “Benim siyasi parti liderlerine cevap vermek gibi bir huyum yok. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde yaptığı Silivri ziyaretindeki açıklamaları için birkaç kelam etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2 defa Silivri’ye geldi. Neredeyse eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu da getirecekler. Özel ziyaretinde “Silivri’ye girdiğimde afişler gördüm. Bu muhtar adayı mı dedim. Çünkü afişlerde parti logosu yok. Sonradan öğrendim ki belediye başkanı imiş bu arkadaş. Partisinden utanıyor, Cumhur İttifakı’ndan utanıyor ki bu amblemleri buraya koymuyor” diyor. Şimdi ben içerisinde hiçbir pazarlığın olmadığı, yalnızca vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan sesi olan Cumhur İttifakı ile gurur duyuyorum. Ayrıca 5 bine yakın ülkücü şehit vermiş MHP’nin bir mensubu olmaktan da her zaman büyük bir onur ve gurur duyuyorum. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bana bir öğüdü oldu. Bana sen artık belediye başkanısın yakandaki rozeti çıkar. Herkesin belediye başkanısın dedi. Şimdi biz tarafsız olacağız diyenler, herkesi kucaklayacağız diyenler beni tarafsız olmakla, adil olmakla, partimin gömleğini çıkarıp Silivri’de yaşayan vatandaşların belediye başkanı olmakla suçluyorlar. Şunu iyi bilsinler ki bu bizim için suçlama değil bu iltifat. Demek ki biz tarafsızlığımızı, adil oluşumuzu rakip partinin genel başkanına bile kabul ettirmişiz. Allah’a şükürler olsun. Evet ben tarafsızım, herkese eşit mesafedeyim. Bugün Volkan Yılmaz’ı partisinden utanmakla suçlayabiliyorlar ama yan gelip yatmakla suçlayamıyorlar. Arsızlıkla, hırsızlıkla suçlayamıyorlar. Silivri’de artık ‘Ceketimi koysam kazanırım’ dönemi sona erdi. Silivri’de artık eser ve hizmet siyaseti var. Biz de 31 Mart’ta sandıklar kapanana kadar, gece uyumadan gündüz yorulmadan çalışacağız. İstanbul’u Muradına, bu kardeşinizi de Silivri’nin belediye başkanlığına tekrar kavuşturacağınıza inancım tam” ifadelerini kullandı.