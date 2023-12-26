Altınbaş Üniversitesinde diplomasi rüzgârı

Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, “Geçmişten Geleceğe Bir Meslek Olarak Diplomasi” paneli düzenledi. Panelde, bir meslek olarak diplomasi tüm yönleriyle ele alındı. Panelin konukları, Büyükelçi İnci Ersoy ve Büyükelçi Fatih Yıldız’dı.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın ev sahipliğinde Büyükelçi İnci Ersoy ve Büyükelçi Fatih Yıldız’ı ağırladı. Türkiye’nin Latin Amerika’ya açılımında anahtar rol oynayan ilk Paraguay Büyükelçisi İnci Ersoy ile 2017-2022 yıllarında Irak Büyükelçisi olarak Bağdat’ta bulunan Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Departmanı’nında önemli görevler üstlenen Fatih Yıldız, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün organize ettiği “Geçmişten Geleceğe Bir Meslek Olarak Diplomasi” panelinin açılış konuşmasını İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Demiryol yaptı. Demiryol, “Geçtiğimiz bir yıl boyunca Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak amacıyla bilimsel, sosyal ve kültürel pek çok etkinlik düzenledik. Bugün çok değerli 2 Büyükelçimizi ağırlıyoruz. Türk Diplomasinin en önemli unsuru olan diplomasi mesleğinin inceliklerini kendilerinden dinleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Genç diplomat adaylarıyla deneyimlerini paylaşan Büyükelçiler, iyi bir diplomattan beklenenler konusunda bilgi vererek, tavsiyelerde bulundular. İnci Ersoy, sosyal medya ve uluslararası medya kanallarını yakından, düzenli olarak her gün takip etmelerini önerdi. Lider takibi yapmalarını da öneren İnci Ersoy, “Sizin rolünüz hükümetinizin görüşlerini iletmek, açıklamaktır.” dedi. Fatih Yıldız da kendilerinden diplomat olarak beklenin iyi çözümler getiren, iyi birer iletişimci olmaları olduğunu belirtti. Diplomalarıyla Dış İşleri Bakanlığında işe girebileceklerini ancak buradaki deneyimlerinin onları birer diplomata dönüştüreceğini dile getirdi. Kendi ülkelerinin olduğu kadar görev yapacakları ülkenin de tarihini iyi bilmeleri ve çok okumaları gerektiğini ifade etti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı olan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan da öğrencilere seslenerek, kariyerlerine diplomat olarak devam edeceklerse, baskı altında ve stresli ortamlarda görev yapmaya hazırlıklı olmalarını söyledi. Erhan, iyi bir diplomat adayının yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Karar verme becerilerini geliştirirken detaylara dikkat etmelisiniz. Yabancı kuruluşlar ve şirketlerle ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Farklı ülkelerden alacağınız diplomalar ve gideceğiniz kurslarla yetkinliklerinizi geliştirmelisiniz. Diğer ülkelerin genel atmosferine hâkim olmalı, ticari ve finansal farkındalığınızı geliştirmelisiniz. Entelektüel olmak, esnek olmak ve stresli olayları yönetme yeteneği önemlidir. Bu nedenle, bu niteliklere sahip adaylar tercih edilir. Dil becerileri de önemlidir; özellikle İngilizce, bir iş başvurusu için gereklidir. İyi iletişim kuramazsanız, başarılı olmak zordur. Buna ek olarak Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Çince gibi diğer yabancı dilleri öğrenmek sizi öne çıkaracaktır.”

Erhan son olarak, görev yaptıkları ülkelerde mutlaka diplomat arkadaşları olacağına dikkat çekerek “Sosyal ortamlarda görüşebilirsiniz. Ancak bilin ki onlar sadece arkadaş değil, birer diplomatlar. Öğrendiklerini üstlerine raporlamakla yükümlüler. Bu nedenle sır saklama kapasitenizin yüksek olması çok önemlidir” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.