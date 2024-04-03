Ankara'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Akyurt ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

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Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.