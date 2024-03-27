Arkadaşlarının kavgasını ayırmayıp cep telefonu ile kaydettiler

Ankara'da 3 kız çocuğu çıkan kavgada birbirlerine girdi. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmek yerine olayı cep telefonları ile kayda aldı.

Arkadaşlarının kavgasını ayırmayıp cep telefonu ile kaydettiler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da 3 kız çocuğu çıkan kavgada birbirlerine girdi. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmek yerine olayı cep telefonları ile kayda aldı.

Olay, Sincan’ın Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. 3 kız çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara müdahale etmeyen diğer çocuklar ise, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Görüntülerde kavgayı gören birinin, “Kaç kişi dalıyorsunuz” dediği duyuldu.

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