Arkadaşlarının kavgasını ayırmayıp cep telefonu ile kaydettiler

Ankara’da 3 kız çocuğu çıkan kavgada birbirlerine girdi. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmek yerine olayı cep telefonları ile kayda aldı.

Olay, Sincan’ın Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. 3 kız çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara müdahale etmeyen diğer çocuklar ise, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Görüntülerde kavgayı gören birinin, “Kaç kişi dalıyorsunuz” dediği duyuldu.