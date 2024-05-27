Aşık Mahzuni Şerif'i Anma Konseri Yoğun İlgi Gördü

Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da programa katılarak, organizasyonu düzenleyen Yaşar Gören ve sahne alan sanatçıları tebrik etti.

Katılımcı Sanatçılar

- Cemile Sönmez

- Eyüp Hamiş

- Arabali Gülşen

- Aynur Özdemir

- Şevket Gürlek

- Ahmet Ceren

Konuk Sanatçılar

- Aslıgül Ay

- İbrahim Orçin

Tüm Mahzuni Dostları Davetliydi

Konserde, Aşık Mahzuni Şerif'in unutulmaz eserleri seslendirilerek büyük ustaya saygı duruşunda bulunuldu. Gecede sahne alan sanatçılar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür ederek, böylesine önemli bir kültürel değerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Tüm Mahzuni dostlarının davetli olduğu bu özel gece, halkın büyük ilgisiyle coşkulu ve anlamlı bir şekilde sona erdi.

