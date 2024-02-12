Aslıhan Bek, İYİ Parti'den istifa etti

Aslıhan Bek, İYİ Parti'den istifa kararını şöyle duyurdu: “Ahlat'tan başlayarak çıktığımız 7 yıllık İYİ Parti mücadelemde gerek gençlik kolları gerek ana kademede olmak üzere bir çok görevde yer aldım. Gençlik kollarında derin yoksulluk projesi içerisinde sayısız insana yardım eli uzattık. Son iki başkanlık döneminde ise Yerel Yönetimlerde ve Seçim İşleri Başkanlığında vazifemi ifa etmeye çalıştım. Verdiğim tüm emeklere İYİ Parti çatısı altında ki abilerim, ablalarım, kardeşlerim şâhittir.

Ben parti içinde hiç kimse hakkında hiç bir zaman bir karalama girişimi içerisinde bulunmadım, partim için sadece ve sadece çalıştım, emek verdim.

Dün herhangi bir siyasi parti bayrağı veya logosu olmaksızın gerçekleşen bir kahvaltı sırasında çekilmiş tek bir fotoğraf karesi üzerinden ben ve ailem üzerine bir algı oluşturulmaya çalışılmış ve maalesef İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından da disipline sevk edilmek üzere bir girişim olduğunu öğrendim.

Ayrıca yerel yönetimler adına içinde bulunduğum bir gruptan bilgim olmadan, benimle görüşülmeden, yargısız infaz yapılarak İl Başkanımız tarafından çıkarılmış bulundum.

CHP belediye başkan adayıyla tokalaştığım gerekçesiyle bir yaptırım uygulanmaya çalışılması benim siyasi anlayışıma asla uymamaktadır.

Biz küçük bir ilçede yaşayan insanlarız AKP'li, CHP'li, MHP'li hemşehrilerimizle ayrım gözetmeksizin tokalaşır yeri geldiğinde ayrım gözetmeksizin bir bütün olarak aynı bayram sofrasında buluşuruz. 26 yaşında bu değerlerle büyüyen, siyasetle ilgilenen bir gencim bu yaşıma kadar karakterim ve değerlerimden uğruna ne olursa olsun ödün vermedim ve hiçbir zaman vermeyeceğim.

Benim bu zamana kadar olan tüm emeklerim Meral Akşener'e ve beraber ter akıttığımız yol arkadaşlarıma helaldir.

Cahil diyene de, yobaz diyene de, hain diyene de mecbur olmamak için kuruluşundan beri içinde bulunduğum İYİ Partiden istifa ediyorum.”