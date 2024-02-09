Avukatın bıçakla tehdit edilmesine meslektaşlarından tepki

Kırklareli’nde bir avukatı bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alınırken, avukatlar olayı protesto etti.

Kırklareli’nde geçtiğimiz gün avukat Emrecan G. isimli avukat ofisinden çıktığı esnada F.S.’nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından F.S. gözaltına alındı.

Kırklareli Barosu avukatları bir araya gelerek adliye önünde açıklama yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, olayın şiddetle kınandığı, bu saldırının takipçileri olacakları kaydedilerek, "Yaşanan elim olay neticesinde meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz” denildi.