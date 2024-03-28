Ay Işığında Şamata'ya yoğun ilgi

Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur Ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösteren Ay Işığında Şamata oyunu, İzmit'te tiyatro kursu öğrencileri tarafından sahnelendi. Kursiyerlerin performansı, tiyatroseverlerden yoğun alkış aldı.

Ay Işığında Şamata'ya yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur Ailesi’nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösteren "Ay Işığında Şamata" oyunu, İzmit’te tiyatro kursu öğrencileri tarafından sahnelendi. Kursiyerlerin performansı, tiyatroseverlerden yoğun alkış aldı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) tiyatro eğitimi alan gençler, Haldun Taner’in yazdığı "Ay Işığında Şamata" adlı tiyatro eserini sahneledi. Oyunun yönetmenliğini ise usta öğretici Hikmet Ağ gerçekleştirdi. Oyunda Yılmaz Gülaçar, Berika Yargı, Enis Dönmez, Nalan Öztaş, Bedirhan Şişman, Gülşah Güzel, Tunahan Güzel, Beyza Çalık, Nilüfer Mete, Gül Fulya Yüksel, Bilge Akkuş ve Mehmet Sinan Şenyer rol aldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Alternaif Tiyatro Sahnesinde gerçekleşen gösterime katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Halk Eğitim Müdür Yardımcıları İbrahim Kaygusuz ve Halit Velioğlu, emeklerinden dolayı Hikmet Ağ’a teşekkür ederek, plaketini takdim etti.

Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur Ailesi’nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösteren oyun, İzmitli sanatseverlerden beğeni topladı.