Ayakkabı hırsızlığı suçu ile aranan çocuk yakalandı

Bilecik'te ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine aranan şüpheli çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ayakkabı hırsızlığı suçu ile aranan çocuk yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine aranan şüpheli çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesinin ardından ‘Açıktan Hırsızlık’ suçu ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısın ‘Gasp’ olayını gerçekleştiren ve aynı zamanda ‘Kayıp Şahıs’ olarak arandığı anlaşıldı.

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Gözaltına alınan çocuk, çıkarıldığı adli makamlarca ifadesi alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.