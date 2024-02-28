Ayvalık'ta narkotik operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi hakkına tahkikat başladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik birimleri tarafından saha bilgisi ve analiz çalışması sonrasında yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap, 7 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyon ile ilgili 5 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.