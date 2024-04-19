Babaeski'de trafik denetimi: 6 motosiklet trafikten men edildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde, 6 motosiklet trafikten men edildi.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde, 6 motosiklet trafikten men edildi.
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 56 motosiklet sürücüsü denetlenirken, 41 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Denetimde çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü çıkaran, plakasız, tescilsiz ayrıca trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motor kullanan sürücüler tespit edilerek, cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında kurallara uymadıkları belirlenen 6 sürücünün motosikleti de trafikten men edildi.