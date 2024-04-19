Babaeski'de trafik denetimi: 6 motosiklet trafikten men edildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde, 6 motosiklet trafikten men edildi.

Babaeski'de trafik denetimi: 6 motosiklet trafikten men edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde, 6 motosiklet trafikten men edildi.

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 56 motosiklet sürücüsü denetlenirken, 41 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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Denetimde çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü çıkaran, plakasız, tescilsiz ayrıca trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motor kullanan sürücüler tespit edilerek, cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında kurallara uymadıkları belirlenen 6 sürücünün motosikleti de trafikten men edildi.