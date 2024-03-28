Bakırköy'de futbol sahasına yapılan tesis, belediye ile vatandaşı karşı kaşıya getirdi

Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan Yücespor futbol sahasına yapılmak istenen tesis, Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. İnşaat çalışmasını engellemek için kendilerini iş makinesinin önüne atan mahalle sakinleri, polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

Bakırköy Belediyesi, Zuhuratbaba mahallesinde bulunan Yücespor futbol sahasında spor tesisi yapmak için başlattığı çalışma gerginliğe neden oldu.

Alanda yapılan inşaatı durdurmak isteyen ve alana iş makinelerin girmesini engellemek isteyen mahalle sakinleri alanın girişine araçlarını çekti. İnşaat çalışanlarının durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerine alanı boşaltmalarını söyleyince ekipler ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Olay da arazinin hak sahiplerinin de olduğu kişiler gözaltına alındı. Yapılan inşaatın izninin olmadığını dile getiren vatandaşlar durumu tepki gösterdi.

Bir gecede evimin önü kapandı

Yapılan inşaatın arkasında bulunan bir apartmanda oturan Engin Ulukurtlar dairesinin önünün bir gecede kapandığını belirterek “Ben hemen inşaatın yapıldığı yerin karşısında oturuyorum. Bir sabah bir kalktım evimin bütün cephelerinde yapılan inşaat yükselmiş. Burada dairemin bütün önü kaplandı. Hiçbir şey göremiyorum. Burası yasal mı değil mi bilmiyorum. Burada hiçbir ruhsat ibaresi bulunmuyor. Bu inşaatı kime şikayet edeceğiz. Hiçbir kurala uyulmuyor. Bakırköy meydanda böyle bir garabet yaşıyoruz. Hemen bir binanın dibine böyle bir şey yapılabilir mi. Bu evler de oturanları neye hapsetmek istiyorlar. Tam karşım duvar oldu. Bu evde iki gündür ben yaşayamıyorum. Belediyeye gidiyorum şikayet ediyorum iki gündür kapı duvar. En kısa zamanda çözüm bekliyoruz. Burası apar topar yapılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı

Yapılan inşaatın ruhsatının bulunmadığını belirten mahalle sakini Can Eren Hamzaçebi “Burası herkesin faydalandığı bir alandı. Seçime 5 gün kala bir anda beton arabaları gelmeye başladı. Biz bir anda burada ne oluyor diye düşündük. Biz burayla ilgili inşaat belgesi var mı onu sorduk. Bize olmadığını söylediler. 26 Mart günü gelen beton arabalarının içeriye girmesini engelledik. Böyle olunca buraya polis ekipleri geldi. Beni ve ailemi göz altına aldılar. Bülent Kerimoğlu gitmeden burayı açık ihaleyle satışa sunmuş dendi. Ama hiçbir belge yok” diye konuştu.

Bu alan halka açık spor tesisi yapılmak için bağışlanmış

İnşaat yapılan alanın ruhsatsız ve izinsiz olduğunu belirten avukat Zeynep Hamzaçebi “Yaklaşık iki hafta önce top sahasının çevresinde kazılar yapılmaya başlandı. O kazılardan sonra mahalle sakinleri ve STK’lar gelerek gösteri düzenlediler. Bundan sonra bize buranın bataklığa dönmemesi için kanal yapıldığı söylendi. Bu şekilde bunu duyan mahalle sakinleri dağıldı. Yaklaşık 4-5 gün burada hiçbir şey yapılmadı. Daha sonra pazartesi günü buraya beton dökmeye başladılar. Bakırköy Belediyesinden izinleri kararları var mı diye başvurularda bulunduk. Avukat kimliğimizi ibraz etmemize rağmen bizimle belgeler paylaşılmadı. Hatta belediyeden kovulduk. Bununla ilgili tutanak tutarak suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreçler devam ediyor. Mahalle sakinleri burada protesto ederken yaka paça götürüldüler. Alanda inşaat devam ederken iş güvenliği için gerekli önlemler alınmış durumda değil. İhale bilgileri, inşaat ve ruhsat bilgilerinin olduğu tabelalar bile bulunmuyor. Biz de bu şekilde gerekli başvurularda bulunduk. Belediye müdürlerinden aldığımız bilgilere göre bize söylenen 3 adet tribün, soyunma odası ve yönetim binası yapılacak dendi. Halı sahanın etrafının kapatılarak kilidinin Yücespor kulübüne bırakılacağı bize söylendi. Ticarethane mi olacak diye sorduğumuzda bize bilgi verilmedi. Alan umuma açık olmak zorunda olan bir spor tesisi olarak bağış yapılmış” diye konuştu.