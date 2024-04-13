Balcıoğlu, Gümüşyaka Mahallesinde Vatandaşlarla Bayramlaştı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Gümüşyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu ve heyeti, mahallenin kıraathanelerini ve esnaflarını ziyaret ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bu samimi ziyaretler sırasında, Başkan Balcıoğlu ve beraberindeki meclis üyeleri, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Balcıoğlu, "Bayramlar, bir araya gelmek, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için mükemmel zamanlardır. Gümüşyaka Mahallesi'nde hemşehrilerimizle bayram sevincini paylaşmak bizlere büyük mutluluk veriyor," dedi.