Balcıoğlu, Sapro İşçileriyle Geleceğin Silivri'sini konuştu

Kreş Sayısı Arttırılacak

Balcıoğlu, Silivri'nin çocukları için daha yeşil, daha temiz ve daha güvenli bir gelecek hedeflediğini söyledi. Bu doğrultuda, çocukların erken yaşta kaliteli eğitim alabilmeleri ve annelerin iş ve aile hayatını dengede tutabilmeleri için kreş sayısını artıracaklarını vurguladı. Balcıoğlu, "Silivri'mizde kreş sayısını arttıracağız! Hayal edin; çocuklarınızı, sevgiyle kucaklandıkları, eğitimle ve oyunla iç içe, onların duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen kreşlerimize ve gündüz bakımevlerimize ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Deprem Gerçeğine Karşı Kentsel Dönüşüm

Depremin gerçek bir tehdit olduğunu belirten Balcıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için kararlı olduklarını dile getirdi. "6 Şubat'ın yıl dönümünde Hatay'daydım. İnanın bizim mega projemiz deprem olmalı. Oradaki acıları Silivri'mizde yaşamamız lazım." diyerek, kentsel dönüşümün aciliyetine vurgu yaptı ve bu alanda çalışmaların hızlandırılacağını taahhüt etti.

Geleceğin Silivri'si İçin Umut Dolu Bir Vizyon

Balcıoğlu, konuşmasında "Geleceğin Silivri'si" vizyonunu tanıtarak, bu vizyonun Silivri'nin her kesimi için umut dolu bir gelecek anlamına geldiğini belirtti. Çocuklar, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tüm Silivrililerin özgürce yaşayabileceği, güvenli ve değerli bir Silivri yaratma hedefinde olduklarını ifade etti.