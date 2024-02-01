Balcıoğlu, Yavuz Alçi'yi Meclis Listesine Alıyor

Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu, yerel yönetimde işbirliğini güçlendirecek önemli bir karara imza attı. Yeni Mahalle Muhtarı Yavuz Alçi, Balcıoğlu'nun CHP'den belediye meclisi üyesi listesine dahil olacak.

Balcıoğlu, Yavuz Alçi'yi Meclis Listesine Alıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, yerel yönetimde yeni bir sayfa açıyor. Muhtarla yapılan toplantıda, Balcıoğlu Silivri'nin en büyük mahallesi Yeni Mahalle'nin sevilen muhtarı Yavuz Alçi'nin, belediye meclis üyesi listesinde yer alacağı duyuruldu.