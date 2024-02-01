Balcıoğlu, Yavuz Alçi'yi Meclis Listesine Alıyor
Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu, yerel yönetimde işbirliğini güçlendirecek önemli bir karara imza attı. Yeni Mahalle Muhtarı Yavuz Alçi, Balcıoğlu'nun CHP'den belediye meclisi üyesi listesine dahil olacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, yerel yönetimde yeni bir sayfa açıyor. Muhtarla yapılan toplantıda, Balcıoğlu Silivri'nin en büyük mahallesi Yeni Mahalle'nin sevilen muhtarı Yavuz Alçi'nin, belediye meclis üyesi listesinde yer alacağı duyuruldu.