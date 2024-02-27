Balıkesir'de orman köylüleri için destek kredisi kuraları çekildi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) destek kredileri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından Balıkesir’in Bigadiç ilçesi İskele mahallesinde ORKÖY kredisi kullanmak isteyen vatandaşların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi ile dış cephe mantolama kredileri kullanmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

Kura sonucu 15 kişiye yüzde 20’si hibe olmak üzere 5 yıl geri ödemeli 70 Bin TL verilecek.

İskele Mahallesi Muhtarı Veysel Acar “Uzun zamandır ORKÖY projesini mahallemize kazandırmak için çaba gösterdik. İlk etapta dış cephe mantolama kura çekimini gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde ise ORKÖY projesi kapsamında tüm destek kredilerinde mahallemiz olarak faydalanacağız. Kuralar çekilmeden önce mahalle sakinlerine bilgi verip kuraya katılmalarını sağlayacağız. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.