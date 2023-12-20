Balıkesir'de VETBÜS 6 bin can dostuna şifa dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, bu güne kadar 6 bin can dostuna şifa oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren VETBÜS, her gün bir başka ilçede görev alırken, dün de Burhaniye’de hizmet verdi.

İlçe ilçe gezen VETBÜS Burhaniye ilçesinde can dostlarına sağlık taraması, iç-dış parazit taraması ve kuduz aşısı yaptı. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan VETBÜS de Veteriner Hekim Abdülkerim Özdemir, getirilen sokak köpekleri ve kedileri muayene ederken, Veteriner Sağlık Teknikeri Recep Çalım da iç dış parazit mücadelesi ile kuduz aşılarını yaptı. Köpek ve kedi getiren vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, Veteriner Hekim Abdülkerim Özdemir de, 20 ilçede hizmet verildiğini ve bu güne kadar 6 bin kedi ve köpeğe şifa dağıttıklarını söyledi. Bu güne kadar 6 bin kedi ve köpeğe hizmet verdiklerini anlatan Veteriner Hekimi Abdülkerim Özdemir; “ VETBÜS ekibi olarak bu günde güzel ilçemiz Burhaniye’deyiz. Her ayın bir gününde farklı bir ilçede olmak üzere hizmet veriyoruz. Bu güne kadar EVBÜS ekibi olarak bir Veteriner hekim, Veteriner teknisyeni, bakıcımız ve şoförümüzle birlikte yaklaşık toplam olarak 6 bin kedi ve köpeğimize hizmet verdik. Bundan sonra da bu hizmetimiz devam edecek. Ne yapıyorsunuz derseniz. Kedi ve köpeklerimize iç dış parazit ve kuduz aşılarımızı yapıyoruz. Bir nevi halk sağlığına hizmet etmiş oluyoruz” dedi. Sude Demir de, “ 4 tane kedi bakıyorum. Fakat aşıları benim için biraz maliyetli oluyor, özel kliniğe götürdüğüm zaman. Ama, Balıkesir’de böyle bir hizmetin olması bizim için çok avantajlı. En azından ayda bir kere geliyorlar. Burada belirli aşılarını burada yaptırabiliyoruz. O yüzden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.