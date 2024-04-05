Başkan Akın: 'Basketbola bizim desteğimiz tamdır'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, cumartesi günü Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımını ziyaret ederek başarılar diledi. Akın, “Sizlerin başarılı sonuçlar almanız için ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Bizim desteğimiz tamdır” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı İrfan Sarıgül ve Basketbol Takımı Genel Menajeri Anıl Uyanık’ın karşıladığı Başkan Ahmet Akın ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erden Köybaşı, tesis görevlilerinin ve sporcuların bayramını kutladı. Basketbol takımının antrenmanını da izleyen Başkan Akın, “Yönetimimiz ve sporcularımız ile beraber çok güçlü bir şekilde çalışacağız. Sizlerin başarılı sonuçlar almanız için ne gerekiyorsa biz hazırız. Bizim desteğimiz tamdır. Takımımıza başarılar diliyorum, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Biz aldığımız bayrağı daha da yukarıya taşıyacağız” dedi.

Sporcular: size inanıyoruz

Fenerbahçe Koleji karşılaşması için antrenmanlarına aralıksız devam sporcular, “Seçilmenizin ertesi günü buraya gelmeniz bizleri ne kadar desteklediğinizi gösteriyor. Destek vereceğinize de gönülden inanıyoruz” diyerek Başkan Ahmet Akın’ın kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

6 Nisan Cumartesi Günü saat 18.00’da İstanbul Metro Enerji Salonu’nda Fenerbahçe Koleji ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımları mücadele edecek. Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu TBFTV’den canlı yayınlanacak.