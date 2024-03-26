Başkan Bakkalcıoğlu Göynücekliler Derneği'ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu Göynücekliler Derneği'ni ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, Göynücek köyü sakinleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette, dernek üyeleri ile sohbet ederek yapılacak projeler ile belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek üyelerinin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Bakkalcıoğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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Ziyarette Dernek Başkanı Şenol Bahçe, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Kahri İnci ve dernek üyeleri de yer aldı.