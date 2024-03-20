Başkan Bakkalcıoğlu iftar programlarına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sebze ve Meyveciler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu iftar programlarına katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sebze ve Meyveciler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu iftar öncesinde ilk olarak Yardım Sevenler Derneği tarafından Bozüyük Belediyesi Manişar Sultan Abdülhamit Han Parkı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada dernek üyelerini selamlayarak ‘hayırlı ramazanlar’ dileyen Başkan Bakkalcıoğlu dernek başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek üyelerine nazik davetleri ve ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

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Başkan Bakkalcıoğlu ardından Kapalı Pazar’da Sebze ve Meyveciler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Ezanın okunması ile birlikte hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Başkan Bakkalcıoğlu iftar öncesinde ve sonrasında bir araya geldiği dernek üyeleri ile görüşerek sohbet etti, ‘hayırlı ramazanlar’’ diledi. İftar programını düzenleyen Sebze ve Meyveciler Derneği Başkanı Murat Göksu, dernek yöneticileri ve üyeleri ile de görüşen Başkan Bakkalcıoğlu “Allah hayırlarınızı kabul etsin” dedi.