Başkan Balcıoğlu, Bulgaristan'ın Kırcaali Büyükşehir Belediye Başkanı Erol Mümün'ü ağırladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin kardeş şehirleri arasında bulunan Bulgaristan'ın Kırcaali Büyükşehir Belediye Başkanı Erol Mümün'ü ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, Bulgaristan'ın Kırcaali Büyükşehir Belediye Başkanı Erol Mümün'ü ağırladı
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Buluşmada, Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram ve Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Güner Çetin de hazır bulundu. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Silivri Temsilcisi Ercan Çalışkan'ın da katıldığı bu önemli toplantıda, iki şehir arasındaki iş birliği olanakları ve karşılıklı projeler ele alındı.

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