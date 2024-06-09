Başkan Balcıoğlu 'Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi'ni Ziyaret Etti

Başkan Balcıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Silivri Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle hemşerilerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi, hem fotoğrafçılık sanatının dönüşümünü gözler önüne seriyor hem de Yeşilçam'ın büyülü atmosferini ziyaretçilerimize sunuyor. Herkesi bu nostaljik yolculuğa davet ediyorum" dedi.

Sergide, eski fotoğraf makineleri, karanlık oda ekipmanları, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine ait afişler ve fotoğraflar yer alıyor. Ziyaretçiler, sergiyi gezerken hem fotoğrafçılık sanatının tarihsel gelişimine tanıklık ediyor hem de Yeşilçam'ın efsanevi dünyasına adım atıyor.