Başkan Balcıoğlu 'Silivri'de Dayanışma Kültürünü Daha da Güçlendireceğiz'

Sosyal Yardım Marketi ve Sosyal Yardım Mağazası'nda incelemelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhtiyaç sahibi ailelerin gıda, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kurulan market ve mağazanın, önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak, toplumumuzun her kesimine eşit hizmet götürmeyi ilke edindik. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." şeklinde konuştu.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemine değinen Başkan Balcıoğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyor, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım Marketimiz ve Sosyal Yardım Mağazamız aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek." ifadelerini kullandı.