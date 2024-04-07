Başkan Balcıoğlu, İbb Başkanı İmamoğlu İle Ata'nın Huzuruna Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirilen ziyarete, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Sena Balcıoğlu ve Silivri İBB Meclis Üyeleri; Tan Hüseyin Kıroğlu, Sibel Aydın Işıköndeş, Ebru Akgün Pekel ve Av. Mehmet Keleş katıldı.

Anıtkabir Özel Defteri’ne duygu ve düşüncelerini aktaran İmamoğlu, “Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yaklaşık 200 kişilik heyet, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna girerek askeri törenle karşılandı. Üçüncü kez İBB Başkanı olarak Ata’nın huzuruna çıkan İmamoğlu, mozoleye bir çelenk bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir’deki tören sona erdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti. Anıtkabir’in iki farklı kapısında kendilerini bekleyen çok sayıda vatandaşla buluşan İmamoğlu ve Belediye Başkanları, yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi.