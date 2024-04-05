Başkan Balcıoğlu'ndan Avukatlara Ziyaret

Silivri, 5 Nisan - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Avukatlar Günü münasebetiyle, Silivri'de temsilcilikleri bulunan baroları ziyaret ederek avukatların 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü'nü kutladı. 

Başkan Balcıoğlu'ndan Avukatlara Ziyaret
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Başkan Balcıoğlu, avukatlık mesleğinin toplum için önemini vurgulayarak, adaletin sağlanmasındaki kritik rolleri için tüm avukatlara teşekkür etti.

Ziyaretler sırasında, Başkan Balcıoğlu, avukatlara yönelik destek ve tebriğini ifade ederken, "Hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasında avukatlarımızın oynadığı rol paha biçilemezdir. Bugün, toplumumuzun adalet arayışındaki kilit taşlarından biri olan siz değerli avukatlarımızın gününü kutlamak, bizim için büyük bir onurdur," dedi.

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Silivri'de faaliyet gösteren baro temsilcileri ve avukatlar, Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun bu anlamlı jesti karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 