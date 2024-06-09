Başkan Balcıoğlu'ndan Mübadele Müze Evi'ne Anlamlı Ziyaret: 'Geçmişimizi Unutmadık, Unutturmayacağız'

Mübadele Müze Evi'nin, Lozan Mübadelesinin ardından yaşanan zorlu göç sürecini ve mübadillerin yaşadığı acıları gözler önüne seren önemli bir tarih ve kültür hazinesi olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Bu müze, geçmişimizle yüzleşmemizi sağlayan, tarihimizden ders çıkarmamızı ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayan önemli bir mihenk taşıdır." şeklinde konuştu.

Müzede sergilenen fotoğraflar, kişisel eşyalar, belgeler ve hikayelerin, mübadele döneminin izlerini günümüze taşıdığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Bu eserler, büyüklerimizin yaşadığı zorlukları, acıları, özlemleri ve umutları bizlere aktarıyor. Onların hatıralarını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Silivri Belediyesi olarak, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Mübadele Müze Evi'nin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, zorlu göç yollarında hayatını kaybeden tüm mübadilleri rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

