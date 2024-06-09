Başkan Balcıoğlu'ndan Silivri Eğitim Akademisi'ne Ziyaret: 'Geleceğimiz İçin Eğitime Tam Destek'

Ziyaret sırasında yetkililerden bilgi alan Başkan Bora Balcıoğlu, kursların içeriği, öğretmen kadrosu ve kayıt süreci hakkında detaylı olarak bilgi aldı. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak donanımlı sınıflarda incelemelerde bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri Eğitim Akademisi'nin modern ve teknolojik altyapısıyla dikkat çektiğini belirtti.

Eğitimin, toplumların gelişimi ve kalkınması için olmazsa olmaz bir unsur olduğunu vurgulayan Başkan Bora Balcıoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak, eğitime her zaman öncelik veriyor, öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Silivri Eğitim Akademisi'nin yaz döneminde öğrencilere sunduğu ücretsiz yabancı dil kurslarının, onların dil becerilerini geliştirmelerine ve gelecekte daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını belirten Başkan Bora Balcıoğlu, "Bu kurslar sayesinde öğrencilerimiz, yeni bir dil öğrenmenin yanı sıra farklı kültürleri tanıma fırsatı da bulacaklar. Uluslararası platformlarda kendilerini daha iyi ifade edebilen, vizyon sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak bu tür projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.