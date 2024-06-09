Başkan Balcıoğlu'ndan Silivri Su Sporları Kulübüne Ziyaret

Balcıoğlu, "İlçemizde su sporlarına olan ilginin artması ve gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu kulübün kurulması, Silivri'nin sportif faaliyetlerdeki çeşitliliğini artıracak ve gençlerimize yeni fırsatlar sunacaktır" dedi.

Spor ve Gençlik Vurgusu

Başkan Balcıoğlu, Silivri Su Sporları Kulübü'nün, özellikle gençler için önemli bir merkez olacağını vurgulayarak, "Gençlerimizin sporla iç içe olması, hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Silivri Belediyesi olarak, sporun ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Demirkol’un Teşekkür Mesajı

Silivri Su Sporları Kulübü Başkanı Murat Demirkol, Başkan Balcıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın desteği bizler için çok değerli. Kulübümüzün faaliyetlerine başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Silivri'de su sporlarını yaygınlaştırmak ve başarılı sporcular yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Yeni Başlangıçlar ve Hedefler

Ziyaret sırasında kulübün gelecekteki hedefleri ve planları hakkında bilgi alan Başkan Balcıoğlu, "Silivri Su Sporları Kulübü'nün başarılı olacağına inancımız tam. Bu tür girişimler, ilçemizin sosyal ve sportif yaşamına büyük katkılar sağlayacaktır. İlçemize hayırlı olsun!" diyerek, yeni kulübün Silivri'ye değer katacağına inandığını belirtti.