Başkan Balcıoğlu, Tarihi Kentler Birliği Seçimine Katıldı

Gerçekleştirilen oylama sonucunda, 495 oy alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Meclis 1. Başkan Vekilliğine Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçildi.

Mansur Yavaş’ın Konuşması

Seçimlerin ardından bir konuşma yapan Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği üyelerine teşekkür ederek, Türkiye’nin kültür varlıklarını korumak için tüm üye belediyelerle iş birliği içinde çalışacağını belirtti. Yavaş, "2000 yılında Beypazarı Belediye Başkanı olarak TKB’nin kurucu 52 üyesinden biri oldum. 10 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yaptık. Kültürümüzü korumak ve tanıtmak belediyelerimizin öncelikli görevlerinden biri olmalı. Bunu Beypazarı’nda yaptık, şimdi Ankara’da yapıyoruz. TKB sorumluluğumuzla birlikte şimdi tüm ülke için çalışacağız," dedi. Ayrıca, "Avrupa’nın birçok şehri gelişmiş ve zengin olabilir ama hiçbirinin parası Göbeklitepe’yi satın almaya yetmez. Bu kültür, binlerce yılda oluşmuş bir mirastır. Anadolu’nun kültür mirasını gelecek kuşaklara aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu’nun Tebrik Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, yeni dönemde tarihi kentlerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışma Mansur Başkanımızla daha da güçlenecek, tarihi mirasımızı koruma adına önemli adımlar atılacak," dedi.