Başkan Bıyık: 'Kazanan Darıca oldu'

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milletimiz sandıkta son sözünü söyledi. Biz üzerimize düşen mesajları alarak yeniden hizmet için yollara revan olacağız. Kazanan Darıca olacak. Hizmet maratonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Darıca’da resmi olmayan sonuçlara gören yeniden seçilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zafer coşkusunu Darıcalılarla birlikte kutladı. Gece kutlamanın adresi ise Adnan Menderes Kültür Merkezi önü oldu.

Kendisine verdikleri destek için Darıcalılara teşekkür eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yoğun bir tempoda devam ettirdiğimiz kampanya sonucunda milletimizin teveccühü ile ikinci dönem için belediye başkanlığını kazandık. Öncelikle aziz milletimize bize güvendikleri ve destekledikleri için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakımızın kıymetli ilçe başkanları ve yönetimlerine, gençlik kolları ve kadın kollarına teşekkür ediyorum. Milletimiz sandıkta son sözünü söyledi. Biz üzerimize düşen mesajları alarak yeniden hizmet için yollara revan olacağız. Kazanan Darıca olacak. Hizmet maratonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden milletimizle iç içe olmaya hayatlarını kolaylaştırmaya ve Darıca’mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.