Başkan Ercan ziyaret ettiği okulda öğrencilerle futbol oynadı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, seçim otobüsüyle mahalle mahalle gezerek halkı selamladı. Ahmet Andiçen Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya gelen Ercan, gençlerle sohbet edip, futbol oynadı.

Her fırsatta vatandaş buluşmaları gerçekleştiren, gençleri ve çocukları yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçeyi sokak sokak gezerek vatandaşın görüş ve önerilerini yerinde dinliyor. Başkan Ercan, seçim otobüsü ile mahalle mahalle gezerek vatandaşları selamladı. Otobüsten inerek Sincanlılarla kucaklaşan Başkan Ercan, minikleri de unutmayarak, çeşitli hediyeler verdi.

Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Ercan, “Bizim için en büyük mükafat, ilçemize kazandırdığımız eser ve hizmetler için hemşehrilerimizin ‘Allah razı olsun başkanım’ demesidir. Bizim için başarı kıstası Sincanlıların duası ve beğenisidir” dedi.

Ahmet Andiçen Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Ercan’ı çocuklar coşkuyla karşıladı. Öğrencilerle sohbet edip futbol oynayan Başkan Ercan’ın penaltıları çocuklar tarafından büyük alkış topladı.