Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs Kapaklı'da yakalandı

Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs Kapaklı'da yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin 103/1-1 karar no ile çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

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Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca Atatürk Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi’nde araç içerisinde arama gerçekleştiren ekipler, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Araç şoförleri R.A. ve A.Y. gözaltına alındı.