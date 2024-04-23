Başkan Erhan Güzel Makamı Çocuklara Teslim Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ferhatpaşa İlköğretim Okulu öğrencilerinden Kadir Vatan Toprak, Nisa Ayata, Elvin Bahar, Rüzgâr Işıkoğlu Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'e ziyarette bulundu.

Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Başkan Erhan Güzel çocukların aydınlık geleceğimizin umudu olduğunu ifade ederek başkanlık makamını çocuklara bıraktı. İlçenin belediye başkanı olan çocuklar talep ve önerilerini dile getirerek ilgili birim müdürlerini arayarak talimat verdiler.



En önemli görevimiz sizlere aydınlık bir gelecek bırakmak

Başkan Erhan Güzel, bizlerin en önemli görevi var gücümüzle çocuklarımız için çalışmak ve sizlere aydınlık bir dünya bırakmaktır sözleriyle başladığı konuşmasında, "Bugün siz değerli çocuklarımızın heyecanı ve mutluluğuna ortak olduk. Ülkemizin çocuklarına bugünü bayram olarak hediye eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Sevgili çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Günün anısına öğrencilere hediyeler veren Başkan Erhan Güzel, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

