Başkan Hürriyet: 'Geçmiş dönemden kalan borçları ödedik'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin mevcut mali durumuna dair açıklamalarda bulunarak, geçmiş dönemlerden kalan borçları ödediklerini vurguladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Galericiler Sitesini ziyaret ederek hem Başkan Fahrettin Batı ile yönetimi hem de esnafla sohbet etti. Burada yaptığı açıklamada, belediyenin mevcut mali durumuna değinen Hürriyet, "Göreve geldiğimizde bütçe 300 milyon liraydı. 300 milyon liralık bütçede borç 250 milyon liraydı. Sadece 50 milyon lira para bırakılmıştı. 50 milyon lirayla yatırım mı yapacaksın, maaşları mı ödeyeceksin. Biz çatır çatır bu borçları ödedik. Bu borçlar Nevzat Bey döneminden kalan borçlardı. Hatta Saraybahçe, Bekirpaşa Belediyesi döneminden kalma 36 milyon lira SGK borcu varmış. Nevzat Bey yapılandırmış borcu. 6 milyonu kendi dönemine denk geldi 30 milyonu ise benim dönemime denk geldi. Onu bile ben ödedim. EYT için kredi çıkmadı bize, bütçemizden ödedik. 20 milyon lira deprem bölgesine destek sağladık. Bugün itibariyle bütçemiz 2 milyar 24 milyon lira. Bu bütçe içerisinde 200 milyon lira piyasa borcum var. Eğer araç alımını bize zamanında yaptırtsalardı şimdi bu borç da yoktu. Çok ciddi bir yatırım yaparak varlık oranımızı artırdık" ifadelerini kullandı.