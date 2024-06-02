Başkan Şadi Özdemir bir günde bin 400 kişiyi ağırladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, randevuları toplu kabul ederek bir günde bin 400 kişiyi ağırladı. Başkan Özdemir, “Bundan sonra bütün Bursa’yı bize ‘hayırlı olsun’ dedi diye kabul ediyoruz. Artık sahaya çıkmak, iş yapmak istiyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 13 saatte farklı gruplardan bin 400 kişiyi ağırladı. Nilüfer Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen randevularda, her gruba vakit ayıran Özdemir, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bütün Bursa’nın ’hayırlı olsun’ dileklerini kabul ettiklerini, artık iş yapmak için sahaya inmeleri gerektiğinin altını çizdi.

“Artık iş yapmak istiyoruz”

“Bugün bin 400 kişiyi ağırlıyoruz. Ancak bu günden önce de her gün neredeyse 300 ile 400 kişi ağırlayarak geçti. Artık bu görüşme trafiğini sonlandırmak istedik” diyen Başkan Şadi Özdemir, “Bu yüzden bugün sabah 09.00 ile gece 00.00’a kadar sürecek bir buluşma etkinliği yaptık. Dolayısıyla herkes burada. Bundan sonra bütün Bursa’yı bize ‘hayırlı olsun dedi’ diye kabul ediyoruz. Artık sahaya çıkmak, iş yapmak istiyoruz. Bugün ile birlikte bütün randevuları toparlamış oluyoruz” diye konuştu.

İlk yapacağı icraatlardan da söz eden Özdemir, “Öncelikle İstanbul’da hayata geçen kent lokantalarımız gibi burada da üniversite lokantalarımızın açılışına başlayacağız. Sonrasında 2 tane çocuk bakım evi projemiz var, önemsediğimiz bir proje. Çalışan kadınlarımıza ‘Çocuklarınızı bize bırakın’ demek istiyoruz. Bundan dolayı kreş yapımlarımız olacak. Bir adet yurdumuza başlıyoruz. Tabi bunlar tasarruf tedbirleri çerçevesinde sponsorlar ve hayırsever vatandaşlarımız ile yapıyoruz. 2 kreş ve bir yurt bağışçısı hazır. İlk önce onları faaliyete geçireceğiz. Kısacası önceliklerimiz lokantalar, kreşler ve yurtlar” dedi.

İlk lokanta Görükle’ye

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir sözlerini şöyle tamamladı: “Lokantalarımızın ilkini Görükle Mahallesi’nde yapacağız. Görükle’de öğrenci yoğunluğumuz fazla olduğu için ve yaşam pahalılığını bildiğimiz için orayı tercih ettik. Öğrenci kardeşlerimiz genelde fast-food ile beslenmeye çalışıyor ancak ona bile paraları yetmiyor. Yeterli kaloriyi alamayan gençliğimizin ülkemizin geleceğini kurtarma şansı yok. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş. Biz ise onların yeterli kaloriyi alabilmesi için çalışıyoruz. Kısacası öğrenci yoğunluğundan dolayı birinci üniversite lokantamızı Görükle Mahallesi’nde açacağız.”