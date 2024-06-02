Kayıp Eşya Bürosu'ndaki unutulan eşyalar gülümsetti

Bursa’da vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalar görenleri hayrete düşürüyor. Bir yıl bekletilen eşyalar daha sonra çeşitli derneklere bağışlanıyor.

BURULAŞ’a bağlı metro, deniz otobüsü, tramvay, şehirler arası ve şehir içi otobüslerini kullanan vatandaşlar binlerce eşya unuttu. Unutulan eşyalar arasında nişan elbisesi, takma diş, kol değnekleri, kablosuz kulaklıklar, cep telefonlarının yanı sıra daha yüzlerce eşya bulunuyor. Osmangazi Metro İstasyonu Kayıp Eşya Bürosu’nda unutulan kayıp eşyalar bir yıl boyunca sahiplerinin gelip almaları için bekletiliyor. Yasal bekleme süresi bir yıl olan eşyalar sahipleri tarafından alınmadığı takdirde çeşitli derneklere bağışlanarak yardıma muhtaç kişilere ulaştırılıyor.

Unutulan eşyalar 1 yıl boyunca muhafaza ediliyor

Unutulan eşyaların yasal zorunluluğa göre bir yıl boyunca muhafaza edildiğini aktaran Kayıp Eşya Sorumlusu Hava Çetin, “BURULAŞ’a bağlı tüm ulaşım araçlarında bulunan eşyalar Osmangazi metro istasyonunda bulunan kayıp eşya bürosunda toplanıyor. Metro, otobüs, BUDO ve BBBUS’ta unutulan eşyalar günlük, haftalık ve aylık olarak kayıp eşya büromuza geliyor. Gelen eşyalar tarihlerine ve niteliklerine göre sınıflandırılıp dolaplarda muhafaza ediliyor. Eşya kaybeden yolcularımız kendi gelip başvurarak, telefon ve mail aracılığıyla ulaşıyor. Yolcularımız eşyayı tarif ettiklerinde elimizde varsa teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nişan elbisesi, armut koltuk ve daha nicesi unutuldu

Unutulan eşyalar mevsimsel olarak farklılık gösterse de bazen çok ilginç eşyaların unutulabildiğini söyleyen Çetin, “Okul döneminde en çok çocuk kıyafetleri geliyor. Yaz aylarında en çok şapka, yağmurlu havalarda ise en çok şemsiye geliyor. Kış aylarında şal ve bere geliyor. Değerli takı eşyaları, saatler, cep telefonları, cüzdan ve kimlik kayıp eşya büromuza geliyor ve muhafaza ediyoruz. İçinde olduğum için artık hiçbiri ilginç gelmiyor. Nişanlık, gelinlik, cansız manken ve tablolar geliyor. En son dikiş makinesi ve armut koltuk geldi. Vatandaşlarımız dalgınlıkla unutabiliyor. Biz 1 sene muhafaza ediyoruz. Vatandaşlar bize ulaşıp eşyalarını gelip alabilir. Bekleme süresini doldurmuş ve sahibi tarafından teslim alınmayan her eşya mutlaka değerlendiriliyor. Belirli kurum ve belediyelere bağış yapıyoruz” dedi.