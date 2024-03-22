Başkan Soykan: 'Akyazı'nın trafiğini projelerimizle rahatlatacağız'

Akyazı’nın trafik sorununa devam eden iki proje ile çözüm bulacaklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, “İlçemizde trafik Ada Caddesi üzerine sıkışmış durumda. Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi ve Yahyalı Bağlantı Yolu Projelerimiz ile bunu üç caddeye çıkaracağız ve ilçe merkezimizdeki trafik yoğunluğunu rahatlatacağız. Otopark projelerimizle de park sorununa çözüm getireceğiz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan Akyazı’nın trafik sorununu rahatlatacak iki proje hakkında açıklamalarda bulundu. İlçe merkezinin tek cadde üzerinde kurulduğunu ifade eden Başkan Soykan, “İlçe merkezimizdeki araç yoğunluğu en büyük problemlerimizden bir tanesi haline geldi. Biz bu problemin çözümü için çalışmalarımızı hali hazırda sürdürüyoruz. Ada Caddesi üzerinde yoğunlaşan trafiği Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projesi ve Yahyalı Bağlantı Yolu Projelerimiz ile 3 caddeye yayacağız” diye konuştu.

Akyazı’nın duble yollardan oluşan bir girişi olmadığını ifade eden Başkan Soykan, “ Yıllardır konuşulan ancak kimsenin cesaret edip gerçekleştiremediği Yahyalı Bağlantı Yolu Projemiz ile ilçemize yakışır bir giriş yapıyoruz. Kamulaştırmasını tamamladığımız yolun dolgu serim ihalesini de gerçekleştirdik ve dolgu çalışmaları da tamamlanmak üzere. 20 metre genişlikte 3 kilometre uzunlukta olacak olan yeni giriş yolumuzu ilçemize kazandıracağız. Akyazı’nın adam gibi bir girişi yok söylemini de tarihe gömeceğiz” şeklinde konuştu.

DSİ tarafından Karacasu Deresi Islah Çalışmasının ikinci etabının yapıldığını ifade eden Başkan Soykan, “Girişimlerimiz sonucunda 30 milyon liraya ihale edilen ikinci etap çalışmaları ile beton duvar ve ıslah çalışması Süt Fabrikası mevkiine kadar tamamlandı. Şimdi Karacasu Deresi Çevre Düzenleme Projemiz ile burayı yeni bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Etrafında yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu yeni bir cadde olacak” ifadelerini kullandı.

Karacasu Deresi Çevre Düzenlemesi ve Yahyalı Bağlantı Yolu Projeleri’nin ilçenin geleceği için çok değerli olduğunu ifade eden Bilal Soykan, “Biz her projemizde ilçemizin geleceğini planlayarak hareket ediyoruz. Bu iki projemiz tamamlandığında hem ilçemize yeni bir giriş kazandırmış olacağız hem de ilçe merkezindeki sıkışmışlığı gidereceğiz. Çevredeki yapılaşmanın hızlanması ve ticari alanların artmasıyla bu bölge cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

İlçe Terminali’nin yeri ile ilgili söylemlere de değinen Başkan Soykan, “Biz attığımız her adımı, her projemizi düşünerek planlayarak yapıyoruz. İlçe Terminali’miz Yahyalı Bağlantı Yolu’nun ve Karacasu Deresi’nin kesişim noktasında olması tesadüf değil. Bu projelerin de tamamlanması ile ne kadar doğru bir yere yapıldığı bir kez daha anlaşılacak. Sığ düşüncelerle yapılan eleştirilere kulak asmadan ilçemiz için çok çalışmaya, Akyazı’mızın geleceğin inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.