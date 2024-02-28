Başkan Yılmaz, '5 milyar lira yatırımla 100 milyar liralık değer kazandırdık'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 milyar lira yatırımla 100 milyar liralık değer oluşturup şehre yeni 51 fabrika kazandırdığını, yüzlerce iş insanının da Türkiye’de ilk 500’e girmesi yolculuğunda belediye olarak katkıda bulunduklarını açıkladı.

Balıkesir ticaretine yön veren, Balıkesir iş insanlarıyla istişare eden ve katılımcı belediyecilik konusunda Türkiye’ye örnek belediye başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Başarısızlıklarını değil başarılarını anlatan bir hikayemiz var. Mutlaka eksiğimiz vardır. Tüm Balıkesir’e sesleniyorum; bizim niyetimiz halis. 24 saat esasıyla 365 gün çalışıyoruz. Yapılabilecek ne varsa ne yapma iradesi koyuyoruz. Her anne babanın, iş sahibinin bildiği bir şey var. Sınırsız talep, istek var, bu beklenti ve isteği sınırlı kaynaklarla karşılayabilme işine iktisat denir. Biz iktisadı da biliyoruz. Şehrimizi hızla geliştiriyoruz. 5 milyar lira yatırımla 100 milyar liralık değer oluşturup Balıkesir’de organize sanayilere 51 tane fabrika getirdik. 3 tane yeni organize sanayi açtık. Yüzlerce iş insanının Türkiye’de ilk 500’e girmesi yolculuğunda belediye olarak katkıda bulunduk.

100’lerce öğrenciyi mercek altına aldık

Olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları dünya şampiyonları yetiştiriyoruz. Biraz buna baksın arkadaşlar. Eline mikrofonu alıp ‘Şunu yapacam bunu yapacam’ diyorlar sanki hayat duruyor. 7 bin kişilik bir belediye var. Her gün insanlar çalışıyor. Bunların yapılma şartları da belli. Ben Cumhurbaşkanına gittiğimde ‘ben bu yatırımı yapmamız gerekiyor’ dediğim de asla hayır demiyor” dedi.