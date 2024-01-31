Başkan Yılmaz: 'Daha güzel bir silivri için çalışmaya devam edeceğiz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Silivri’de faaliyet gösteren kadın kuaförleri ve güzellik merkezi işletmecileriyle buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve gerçekleşen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Yelken Restoran’da gerçekleşen kahvaltı programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Eşi Ezgi Yılmaz, kadın kuaförleri ve güzellik merkezi işletmecileri katıldı.

KOÇER: “BAŞKANIMIZ DAİMA YANIMIZDA”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de yaptığı hizmetler ve çalışmalarla her zaman esnafımızın ve işletmecilerimizin yanında oldu. Ne zaman bir sorunumuz olsa başkanımızı yanımızda gördük. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “TÜM PROJE VE HİZMETLERİMİZİN MERKEZİNE İNSANI KOYDUK”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak görev süremiz boyunca Silivri’de kronikleşen birçok sorunu üzerine giderek çözdük. Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca hayata geçirdiğimiz tüm proje ve hizmetlerin merkezine insanı koyduk. Çünkü okullar, kültür merkezleri ve spor salonları yapabilirsiniz ama o binaların içini dolduracak insan yetiştiremezseniz yaptığınız işin bir anlamı kalmaz. Bu nedenle Silivri'de yaşayan tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları ve spor yapmaları için birçok projeyi hayata geçirdik. Silivri Belediyesi olarak 5 yıl boyunca tarihiyle, kültürüyle ve doğasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’mize birçok hizmeti kazandırdık. Önümüzdeki 5 yılda da herkesin gıpta ile baktığı bambaşka bir Silivri için sizlerin desteğini bekliyoruz. 7.000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Silivri'de bulunan tarihi eserlere sahip çıkarak daha güzel bir Silivri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.