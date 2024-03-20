Başkan Yılmaz'dan Değirmenköy'e Müjdeler

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede geleneksel hale gelen iftar programları kapsamında Silivrili vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Değirmenköy Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde kurulan gönül sofralarında hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. İftar programının ardından Değirmenköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından Değirmenköy’de yapılan hizmetler, çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “ÖZLENEN HİZMETLERİ DEĞİRMENKÖYLÜLERLE BULUŞTURDUK”

İftar programında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi 5 yıl boyunca kısık seslerin sesi, darda kalanların nefesi ve ihtiyaç sahiplerin adresi oldu. Bundan sonraki 5 yıl boyunca Allah nasip eder ve sizler de teveccüh ederseniz hep sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak 5 yıldır Değirmenköy’ün ihtiyaçlarını ve burada yapılması gerekenleri dinledik. Değirmenköy’de uzun zamandır özlenen hizmetleri ve eserleri Değirmenköylülerle buluşurduk. Değirmenköy’de pazar eskiden sokağa kurulurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle milletin efendisi olan köylünün köy pazarını kurduk. Değirmenköy’ün girişinde boş bir çayır vardı. Bu alanda içerisinde; 1.000 kişilik kapalı tribünü, tenis kortu, basketbol sahası, piknik alanı ve millet bahçesi yer alan Değirmenköy Futbol Stadını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Değirmenköy 112 acil istasyonunun yani 7/24 ambulansın ve doktorun olmadığı bir mahallemizdi. Burada Salman ailesi iş birliğiyle aile sağlık merkezimizi ve 122 acil servis istasyonumuzu inşa ettik. Artık vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden çok daha kolay bir şekilde faydalanıyor. Değirmenköy’de 9 tane çocuk parkı yaptık. 7 tane çocuk parkımızın aydınlatmalarını yapıp oyun aletlerini değiştirdik. Sokak iyileştirme çalışmalarımız kapsamında Değirmenköy’e tam 30.347 ton asfalt serdik. 15.000 metrekare kaldırım imalatı, 10.000 metrekare yol imalatı ve 2.000 metrekare bordür imalatı yaptık” dedi.

“SAYMAKLA BİTMEYEN HİZMETLERİ DEĞİRMENKÖYLE BULUŞTURACAĞIZ”

Yeni dönemde Değirmenköy’deki hizmetlerin devam edeceğini açıklayan Başkan Yılmaz, “Değirmenköy’de önümüzdeki 5 yıl boyunca da hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Saymakla bitmeyecek hizmetleri Değirmenköy’de yaşayan vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu kapsamda Değirmenköy’ün imar planlarını yapıp İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) onaylatacağız. Burada ücretsiz bir açık düğün salonu yapmıştık. Gelecek dönemde ise Değirmenköy’e 750 kişi kapasiteli ücretsiz kapalı düğün salonu yapacağız. Burası düğün salonu Silivri Belediyesi eliyle işletilecek ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yine 2 tane modern muhtarlık binası yapıp Değirmenköy’ün hizmetine sunacağız. Eski belediye binamızı yıkacağız. Yıkmakla kalmayıp burada gençler ve hanımefendiler için modern bir mahalle konağı inşa edeceğiz. Konağımızın içerisinde; bilgisayar odaları, etüt merkezi, kütüphaneler, çocuk bakımevi, jimnastik, fitness ve pİlates yapılacak spor salonu olacak. Konağımızla birlikte mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında kendilerini geliştirebilecekler. Daha birçok nice projemiz Değirmenköy’e hayırlı uğurlu olsun. Ben iftar sofralarında siyaset yapacak bir kişi değilim. Hizmetlerimizi siyaset olsun diye değil, bu memlekete borcu olan bir kamu yöneticisi olarak yapıyoruz. El ele, gönül gönüle ve omuz omuza Silivri’ye birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İftar programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Değirmenköy Fevzi Paşa Mahalle Muhtarı Şenol Köroğlu, Değirmenköy İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ve çok sayıda vatandaş katıldı.