Başkan Yılmaz'dan Kavaklı'ya Düğün Salonu Sözü

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Kavaklı’da yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, Kavaklı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gökhan Yıldız ve mahalle sakini kadınlar katıldı.

YILDIZ: “KAVAKLI’YA HİZMETLERİNDEN DOLAYI BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kavaklı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gökhan Yıldız, “Böyle bir organizasyonla bizleri bir araya getirdiği için ve Kavaklı’ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

GÜLER: “KADIN VARSA HAYAT VAR”

Muhtar Yıldız’ın ardından konuşan Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, “Başkanımız bizleri mazur görsün ama ben pozitif ayrımcılık yapan bir meclis üyesiyim. Kadınlarımızı böyle gördükçe; ‘Kadın varsa hayat var’ diyorum. Kadın varsa aile, çocuk, eğitim ve toplum var. ‘Siyasetin öznesi kadınlardır’ demek istiyorum” diye konuştu.

AŞKIN: “KADINLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güler’in ardından bir konuşma yapan MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, “Başkanımızla birlikte 5 yıl önce kadınlarımızla el ele bu yola başladık. Kadınlar en çok fedakârlığı gösteren kişilerdir. Kadın çocuğunun yanında, evinin içerisinde, iş hayatında ve eşinin yanında her zaman en fazla emeği gösteren kişidir. Silivri Belediyesi olarak bu durumun farkındayız. Bu nedenle kadınlarımızın ve yetiştirdikleri çocuklarımızın her zaman yanında olarak yol yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPMAYA DEVAM ECECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri'deki hanımefendilerle aramızdaki gönül köprüsünün çok güçlü olduğunu ve bu köprüyü yıkmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini biliyorum. Silivri Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze katarak, gece uyumadan ve gündüz yorulmadan çalıştık. Silivri’mizdeki tüm çocuklarımızın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş ücretlerini ödüyoruz. Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş ücretlerini ödüyoruz. Üniversiteyi kazanan her çocuğumuza bir sefere mahsus olmak üzere 750 TL ‘Üniversiteye Hoş Geldin Bursu’ veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle 200 çocuğumuza ücretsiz dershane hizmeti veriyoruz. Selimpaşa’da açtığımız Güzel Sanatlar Akademisi ile ücretsiz keman, piyano, saz, tiyatro, şan, nota ve solfej dersleri veriyoruz. Spor konusunda tek yüzme havuzu olmayan ilçeydik ve yüzme havuzumuzu bitirdik. Şu an 60.000 metrekare alanda ve içerisinde; 3 halı saha, 2 basketbol sahası, 2 tenis kortu, 2 voleybol sahası, 700 kişilik kapalı tribünlü bir futbol sahası ve 6.000 metrekare kapalı alan içerisinde 8 derslikli bir spor lisesi yapıyoruz. Tesisimizin temelini attık ve 2024 yılının sonunda açılışını hep beraber yapacağız. Silivri Belediyesi olarak her gün ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfa giden çocuklarımızın beslenme çantasını hazırlıyoruz. 5.000 aileye düzenli gıda yardımı yapıyoruz. Biz sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Birileri sosyal belediyeciliği ve halkçılığı sloganlar halinde billboardlara yazmaya devam ededursunlar; biz halkçılığı, sosyal belediyeciliği ve vatandaşla beraber olmayı gönlümüze nakşetmiş bir belediyeyiz. Onun için sizle beraber yol yürümeye ve size efendilik değil, hizmetkârlık yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“KAVAKLI’YA KAPALI BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YAPACAĞIZ”

Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara müjdeler veren Başkan Yılmaz, “Kavaklı Mahallesi’ndeki hanımefendilerin ve çocuklarımızın ihtiyaçları var. Silivri Belediyesi olarak bu ihtiyaçlardan yola çıkarak bugüne kadar etüt merkezleri, dershaneler ve kütüphaneler konusunda çok büyük yol aldık. Kavaklı okul müdürümüzle görüştük. Kavaklı’daki okulumuzun kütüphanesinden başlayarak yenileme çalışmalarımıza başlayacağız. Kavaklı’daki sağlık ocağımıza deprem sebebiyle yıkım kararı çıktı. Silivri Belediyesi olarak sağlık ocağımızı yıkıp yeniden yaptık ve içerisine bir de 112 Acil Servis İstasyonu kurduk. Artık Kavaklı’da 2 tane ambulansımız ve sağlık ocağımız 7/24 hizmet veriyor. Sağlık ocağımızın yanı ve arkası sersefil bir haldeydi. Orada içerisinde; halı saha, basketbol sahası, kamelyalar, banklar, oturma gruplarının olduğu ve Kavaklı’da yaşayan vatandaşlarımızın termoslarını alıp kahvaltı edebilecekleri, doğum günü gibi özel günlerini kutlayabilecekleri bir millet bahçesini yaptık. Kavaklı’da kapalı pazar ihtiyacımız vardı. Silivri Belediyesi olarak çok hızlı bir şekilde bu kapalı pazar yerini yaptık. Burada pazar yeri dışında kına gecesi, asker uğurlaması ve dernek toplantıları ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Kimseden kırk para almıyoruz. Köylü kendi düğününü ücretsiz bir şekilde yapacak dedik. Burada da size bir söz vermek istiyorum: Silivri Belediyesinin eliyle ücretsiz bir şekilde düğünlerin yapılabileceği kapalı düğün salonunu çok kısa bir sürede Kavaklı’ya da yapacağız.” diye konuştu.