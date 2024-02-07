Başkan Yılmaz: 'Yapılması imkânsız denen projeyi hayata geçirdik'

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı şubat ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Şehir Geçişi Projesi ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Başkan Yılmaz ayrıca proje kapsamında Silivri Belediyesi marifetiyle 20.000 metrekare alanda vatandaşların sosyalleşeceği, kadın üreticilerin kermesler yapabileceği ve engelli çocukların etkinlik yapabileceği bir cazibe alanının da inşa edileceğinin müjdesini verdi. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde Silivri’de açılışa hazır projeler, parklar ve spor alanları ile devam eden projeler ve temel atma törenleri de yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DEKİ TRAFİK ÇİLESİ SON BULACAK”

Silivri Şehir Geçişi Projesi ile ilgili bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 5 yıldır ‘Gece uyumadan gündüz yorulmadan’ çalışmaya devam ediyoruz. Silivri Şehir Geçişi Projesi çok büyük kapsamı olan Kınalı ile Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsüne kadar uzanan 41 kilometrelik yolun tamamının asfaltlanması, yan yolların yapılması, 3 tane köprülü kavşağı, TEM bağlantı yolunu ve 2 tane viyadüğü içerisine alan devasa bir projedir. Bu proje benim hayalimdi. Bu projeye ‘yapılamaz’ diyenler vardı. Bu proje hayal diyenler vardı. Hatta bu meclisin çatısı altında bile birçok projeyi yaptıktan sonra; ‘Ya bir de şu E-5’in geçiş viyadük projesini yapsanız ne kadar güzel olur’ deyip bunu yapamayacağımızı ifade eden ve gönlünden geçiren arkadaşlarımız vardı. Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarım adına projede bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten ve kalpten şükranlarımı iletmek istiyorum. Çünkü sadece şu an bize muhalif olan arkadaşlarımızın değil; birçok arkadaşımızın ve birçok bürokratın da hayal dediği, bu bütçelerle yapılamaz ve imkânsız denilen projenin Allah'a çok şükür ki ilk ayağı Silivri'nin tam kalbinden başladı. Bu da Silivri Belediyesinin bu proje içerisinde ne kadar aktif olduğunun, bu projeyi ne kadar sahiplendiğinin ve bu projenin mimarı olduğunun bir nişanesidir. Proje kapsamında şu an üst kirişler 2 tane aksa konuldu. Konulmaya da devam edecek. Trafik geçişlerinde İçişleri Bakanlığının yollamış olduğu ilave personel ve araçlar sayesinde artık trafiği kapatıp Kavaklı Köprüsüne yönlendiriyoruz. Sabah 8 gece 10 saatleri olmak üzere trafik polislerimiz hep sahada yer alıyor. Hükümet Konağımızın yapıldığı ve Millet Bahçemizin olduğu yer, viyadüğün ilk ayağının başladığı yerdir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 25 Şubat itibariyle bir keder ve mâni olmazsa buradaki 6 ayağın üst kirişleri konulduktan sonra kontrollü bir şekilde yaya ve araç girişine açmayı planlıyoruz. Sonrasında da 20/25 Mart’ta bu viyadüğün tamamını hastane geçişiyle birlikte trafiğe açacağız. Projede yollar ve yan yollar bittiğinde trafik çilesi son bulacak. Tek gidiş geliş olan köprüler yıkılacak ve yerine trafiği rahatlatacak köprüler yapılacak. Geçiş projesiyle birlikte meydana gelen trafik kazaları en aza indirilmeye çalışılacak. Proje kapsamında alttaki rekreasyonel alanların, prestij kaldırımların, sinyalizasyon alanlarının ve yayaların sosyal alanlarının yapımı kalacak. Bu proje alanı Silivri’mizin yoğun olarak kullanılacak bir alanı olduğu için alttaki 20.000 metrekare hem yeşil alanın hem de prestij kaldırımların yapımını Silivri’ye yakışacak bir şekilde yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğünden yetki istedim. Çünkü ben burada insanların sosyalleştiği, kadın üreticilerin kermesler yaptığı ve engelli çocuklarımızın zaman zaman etkinliklerini yaptığı bir cazibe alanı hayal ediyorum. Bu alanda çiçek satış reyonları olabilir ama Silivri Belediyesi olarak burada kesinlikle kâr getirecek ve şahısların işleteceği bir mekânı düşünmüyoruz. Burası tamamen sosyal belediyecilik mantığıyla sosyal donatıların olacağı çok kıymetli bir alan olacak. Silivri Şehir Geçişi Projesinin birçok etabı var. 2024 yılının sonunda devam eden çalışmaların hepsi tamamlandığında pırıl pırıl ve ışıl ışıl aydınlatmasıyla, çevre düzenlemesiyle ve yol güvenliğiyle Silivri'yi rahatlatan bir proje olacak. Silivri’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“AÇILIŞ YAPACAK GÜZEL HAVA KOVALIYORUZ”

Silivri Belediyesinin açılışa hazır projeleri ve devam eden projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak açılışlar konusunda yağmurlar bizi biraz sıkıntıya soktu. Açılış yapacak güzel hava kovalıyoruz. Hava biraz güneş açtığında açılışları yapıyoruz. Sizlere açılışa hazır projelerimiz, açılışa hazır park ve spor alanlarımız, devam eden projelerimiz ve temel atma töreni yapacağımız hizmetlerimizden topluca bahsetmek istiyorum. Açılışa hazır projelerimiz; Silivri Belediyesinin mevcut büyüklüğünde Ek Hizmet Binası, 14.000 metrekare kullanım alanıyla içerisinde; 300 araçlık kat otoparkının bulunduğu ve 2.300 metrekare alan üzerine inşa edilen Silivri'nin en büyük monoblok yapısı Ek Hizmet Binası, Ziya Gökalp Kütüphanesi, Yeni Mahalle’de yaklaşık 15.000 metrekare alanda, içerisinde 1.600 metre göleti olan Yeni Mahalle 100. Yıl Gölet Kafe ve Engelsiz Oyun Alanı, Millet Bahçesi, Fener Sağlık Evi, Ebe Lojmanı ve Sosyal Tesisler, Yeni Mahalle Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu, Fatih Mahallesi Şefika ve Necati Zafer Aile Sağlığı Merkezi, Silivri Belediyesi ve bir üniversite iş birliğiyle Türkiye’de ilkini gerçekleştirdiğimiz Selimpaşa Teknopark ve son olarak Alparslan Türkeş Rölyef Anıtı’nın hava şartları el verdiği sürece açılışlarını yapacağız. Açılışa hazır park ve spor alanlarını da hızlıca aktarmak istiyorum: Değirmenköy Futbol Stadı ve Park Alanı, Ortaköy Futbol Stadı ve Park Alanı, Çayırdere Park ve Spor Sahaları, Alipaşa Futbol Sahası, Beyciler Futbol Sahası, Mimarsinan Futbol Sahası, Büyükçavuşlu Futbol Sahası, Çeltik Mahallesi Futbol Sahası ve Çocuk Parkı, Çanta Mahallesi Kalyon Sokak Spor Sahaları, Sayalar Futbol Sahası, Spor Adası Futbol Sahası, Mimarsinan Mahallesi Huzur Sitesi Parkı, Semizkumlar Sargun Caddesi Basketbol Sahası, Semizkumlar Balamir Sokak Çocuk Parkı, Alibey Mahallesi Askerlik Şubesi Arkası Park, Alibey Mahallesi Gümüş Sokak Park, Alibey Mahallesi Zeki Yüksel Parkı, Alibey Mahallesi Hasan Tüfekçi Parkı, Alibey Mahallesi Çetin Sokak Parkı, Yeni Mahalle Sevcihan Sokak Parkı, Yeni Mahalle Mehmet Duracak Parkı, Çanta Mahallesi Dergah Sokak Parkı, Çanta Mahallesi Abdullah Akbulut Caddesi Parkı, Çanta Mahallesi Didim Sokak Parkı, Büyükçavuşlu Meşelik Parkı, Büyükçavuşlu Şehit Er Haldun Aydın Parkı, Değirmenköy Yörük Caddesi Parkı, Mimarsinan Mahallesi Eser Sokak Parkı, Mimarsinan Mahallesi, İsmail Tan Sokak Parkı, Mimarsinan Mahallesi Kadir Baran Sokak Parkı, Mimarsinan Mahallesi Yeliz Sokak Parkı, Mimarsinan Mahallesi Kadir Kaya Parkı, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Körfezkent Önü Parkı, Selimpaşa Mahallesi Taş Okul Yanı Parkı, Semizkumlar Tomrishan Parkı ve Yeni Mahalle KİPTAŞ-2 Karşısı 10.000 metrekare Rekreasyonel Alanının en kısa sürede açılışlarını yapacağız. Devam eden projelerimiz ise Silivri Şehir Geçişi Projesi, Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane Mevki Remzi Gürsu Aile Sağlığı Merkezi, Değirmenköy Neriman & Durmuş Salman Aile Sağlık Merkezidir. Silivri Belediyesi olarak temel atma törenlerimiz de olacak: Tarihi Belediye Binası, Gençlik ve Kültür Merkezi, Selimpaşa Mahallesi Velalı Hala Huzurevi, Çamlık Millet Bahçesi, Sahil Kitap Kafe ve Muratçeşme Mesiri Alanı ile temel atma törenlerimiz devam edecek. İşin açıkçası seçime kadar yetiştirebilir miyiz bilmiyorum. Zamanı ekonomik kullanmak için bazı projelerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi toplu temel atma törenleri veya toplu açılış törenleriyle yapabiliriz” diye konuştu.