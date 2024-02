Başkan Yılmaz'dan Müjde Üstüne Müjde

Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, “Yeni 100 Yılda Silivri’ye Yüz Akı Eserler” başlıklı toplantı ile seçim beyannamesini açıkladı. Mega Saray Toplantı Salonunda düzenlenen programda Başkan Yılmaz, önümüzdeki 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyu ile paylaştı. Hayata geçirilecek önemli projelerin dikkat çektiği toplantıda Başkan Yılmaz; tarımsal destekler, mezbaha ve et entegre tesisi, balıkçı barınağı projesi, kapalı pazar yerleri, Mimar Sinan Tarih ve Kültür Parkı Projesi, Tuzla Deresi Bölgesi Rekreasyon Alanı, Silivri’de doğan her çocuk adına bir ağaç dikimi projesi, mesire alanlarının yenilenmesi ve sokak hayvanları için oluşturulacak doğal yaşam alanları ile ilgili bilgiler verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “TARIMA TAM DESTEK!”

Silivri Belediyesi olarak tarıma desteklerin yeni dönemde de devam edeceğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Günümüz dünyasında tarım ve gıda en stratejik konudur. Bunun bilincinde kentimiz için en doğru tarım modelini oluşturuyoruz. ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla, İstanbul merkezinin hemen yanı başında, kendi kendine yeten bir tarım kenti oluşturmak, Silivri'yi gıda ve hayvancılık üssü yapabilmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem bu alandaki çalışmalar ve uygulamalarımız artarak ve çeşitlenerek devam edecektir. Bu bağlamda, çiftçilerimize sertifikalı yerli ve milli tohum, saman, mısır silajı, gübre ve benzeri desteklerimiz bedelsiz olarak devam edecek” dedi.

“SİLİVRİ’MİZDE EKİLMEDİK 1 METREKARE YER KALMAYACAK”

Silivri Belediyesi olarak tarımsal üretime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri’de tarımsal üretimin devam etmesi ve eli nasırlı çiftçimizin topraktan uzaklaşmaması için, Türkiye’nin ‘Milli Tohum’ üreten en büyük belediyesi olarak; 2024 yılında 1.500 dönümde, yerli ve milli sertifikalı tohumluk arpayla, milli hibrit Ayçiçek ekimi yapacağız. Elde edeceğimiz 1.000 ton tohumluk arpa çiftçilere ve ayçiçek hasatlarından üretilecek 100.000 litre ayçiçek yağını, 20.000 vatandaşımıza sosyal yardım olarak bedelsiz dağıtacağız. Ayrıca 500.000 adet yazlık ve kışlık fide üreterek çiftçilerimize bedelsiz olarak vereceğiz. Silivri’mizde ekilmedik 1 metrekare yer kalmayacak” diye konuştu.

“MEZBAHA VE ET ENTEGRE TESİSİNİ SİLİVRİ’MİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Mezbaha ve et entegre tesisi projesi hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılacak iş birliği ve ortaklığına, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün de dâhil edilmesiyle mevcut hayvan satış pazarımızın yanında, 15.000 metrekare alanda, bölgemizin en modern ve en büyük mezbahasıyla et entegre tesisini Silivri’mize kazandıracağız. Bu tesisin hayata geçmesi bölgemizde hayvancılığın gelişmesine ve sektörde istihdamın artmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR BALIKÇI BARINAĞI YAPACAĞIZ”

Balıkçılara yönelik projelerini de açıklayan Başkan Yılmaz, “İhtiyaçları karşılayamayan balıkçı barınağımızın yerine modern ve standartlara uygun yeni bir balıkçı barınağı yapacağız. Balıkçı barınağında çekek yeri, balık satış alanları, balıkçı sosyal tesisleri, idari ve teknik alanlar yer alacak. Gümüşyaka bölgemizde, balıkçılığı geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği içerisinde, modern ve standartlara uygun balıkçı barınağı yapımına başlayacağız” dedi.

“KAPALI PAZAR YERİ UYGULAMAMIZA YENİ DÖNEMDE DEVAM EDECEĞİZ”

Kapar Pazar yeri uygulamasına gelecek 5 yılda da devam edileceğini belirten Başkan Volkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın yazın sıcaktan ve kışın soğuktan etkilenmeden pazar alışverişlerini yapabilmelerine imkân sağlamak üzere, hayata geçirdiğimiz kapalı pazar yeri uygulamamız, yeni dönemde de devam edecek. Bu proje kapsamında Semizkumlar, Mimarsinan, Yeni Mahalle, Büyükçavuşlu mahallelerimizde kapalı pazar yerleri yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“MİMAR SİNAN TARİH VE KÜLTÜR PARKI HİZMETE AÇILACAK”

Mimar Sinan Tarih ve Kültür Parkı Projesinin detaylarını paylaşan Başkan Yılmaz, “Restorasyonunu tamamlayıp kullanıma açtığımız 32 Gözlü Mimar Sinan Köprüsü ile tasarladığımız Mimar Sinan Tarih ve Kültür Parkını kentimize kazandıracağız. Tuzla Deresi’nin Kültür Park içerisindeki bölümünün ıslah projeleri İSKİ tarafından sağlanacak. Proje içerisinde Mimar Sinan Tarih Yolu ve Tanıtım Merkezi, Yeşil Amfi, Yürüyüş ve Gezinti Yolları, Çok Amaçlı Etkinlik Alanı, Açık Sinema Alanı, Festival Alanı, Açık Spor Alanları, Sosyal Tesis, Gençler için Atölye ve Çalışma Noktaları yer alacak. Tarihi Kısa Köprü ile 32 Gözlü Mimar Sinan Köprüsü arasındaki İnönü Caddesi, ‘Coğrafyayı Vatan Kılanları’ hatırlatan ve tanıtan görsellerle, ‘Fütuhat Yolu’ olarak yeniden düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

“TUZLA DERESİ BÖLGESİ REKREASYON ALANINA DÖNÜŞECEK”

Silivri’ye yeni bir yaşam merkezi kazandırılacağını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “10.000 metrekarelik içerisinde bölgenin incisi 100. Yıl Gölet Kafe ve Engelsiz Parkın yer aldığı, toplamda 173.000 metrekare alanda hayata geçirdiğimiz Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanımızın bir benzerini, Tuzla Deresi’nin bulunduğu bölgede gerçekleştireceğiz. Tuzla Deresi’nin D-100 karayolu kuzeyindeki 55.000 metrekare alanında yapacağımız rekreasyon projemizle, şehrimize yeni bir spor, eğlence ve dinlenme alanı kazandıracağız. Aynı zamanda sosyalleşmeye de katkı sağlayan, komşuluk duygusunu güçlendiren, erişebilirliği kolay olan yerlerde, çocuklarımız ve aileler için park ve bahçelerin sayısı artıracağız” dedi.

“SİLİVRİ’DE HERKESİN DİKİLİ BİR AĞACI OLACAK”

Gelecek nesiller için yepyeni bir proje hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Yılmaz, “Ağaç ve doğa sevgisinin güçlenmesi ve yaygınlaşmasıyla, gelecek nesillere daha yeşil bir Silivri bırakmaya katkı sağlamak için yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilecek alanlarda, Silivri’de doğan her bir çocuğun isminin yer alacağı ağaçlar dikerek korular oluşturacağız” diye konuştu.

“BELEDİYEYE AİT MESİRE ALANLARI YENİLENECEK”

Vatandaşların kaçış rotalarından olan mesire alanlarının yenileceğini belirten Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesine ait mesire alanlarını doğal yapılarını bozmadan yenileyerek halkın hizmetine sunacağız. Proje kapsamında Küçüksinekli Mesire Alanı; yeni yatırımlarla daha zengin ve çok fonksiyonlu bir hale gelecek. Büyükçavuşlu Mesire Alanı; yapacağımız ilave yatırımlarla daha kullanışlı bir hale gelmiş olacak. Sayalar, Çayırdere ve Gümüşyaka Piknik alanlarının düzenlemelerini yaparak kentimize yeni dinlenme ve aktivite alanları kazandıracağız. Çeltik Belediye Sosyal Tesisi ve Piknik alanı içerisindeki 20.000 metrekarelik çamlığı yenileyeceğiz. Belediye Sosyal Tesisleri olarak halkımız hizmetine sunacağız. Bu tesiste kır düğünlerinin yapılabileceği açık alanlar, yeme içmeye uygun kapalı alanlar, çocuklar için oyun alanları, macera parkı ve spor alanları yer alacak” ifadelerini kullandı.

“SEVİMLİ DOSTLARIMIZ SOKAKTA KALMAYACAK”

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek proje hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Sahipsiz hayvan dostlarımızın sokaklar yerine doğa şartlarında yaşamaları için Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilecek uygun alanlarda doğal yaşam alanları hayata geçireceğiz. Üniversitelerin veteriner fakülteleriyle yapacağımız iş birliğiyle, Silivri sınırları içerisindeki sahipli sahipsiz evcil hayvanların, bakımı ve tedavilerinin sağlanacağı bir hayvan hastanesi kuracağız. Sokak hayvanlarının mama ve suya kolayca ulaşabilmeleri için şehrin çeşitli noktalarında konumlandırdığımız mamamatiklerin sayıları artıracağız. Mevcut Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin de kapasitesi yükseltilecektir. Silivri’de bir ilk olarak, hayvan oyun parkı yaparak hayvanseverlerin ve can dostlarının hizmetine sunacağız” dedi.