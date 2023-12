Başkan Yılmaz: 'Gönül gönüle verildiğinde aşılamayacak hiçbir engel yoktur'

TAKİP ET

Silivri’de yaşayan özel bireylerin engelsiz bir yaşam sürmeleri için birçok projeyi hayata geçiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla Silivrili özel bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. “Sevgi Engel Tanımız” sloganıyla Palmiye Düğün Salonunda gerçekleştirilen programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hayırsever Nakipoğlu ailesi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, özel bireyler ve aileleri katıldı. Program kapsamında özel bireyler, hazırladıkları sürpriz gösteriyle ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde dans gösterisi yaptı.

BAŞKAN YILMAZ: “ÖZEL BİREYLERİMİZİN HAYATINDAN ENGEL KELİMESİNİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kahvaltı programın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çok kıymetli özel çocuklarımız ve onların çok değerli aileleri, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek, onları topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık günü, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Sizler bizim için çok özelsiniz ve böylesine özel ve güzel insanlarla bir kez daha bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor, değerli katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi; ‘Başarısız insanların bahaneleri vardır. Bahanesi olmayanlar ise mutlaka başarıya ulaşır’ Çünkü hiçbir engel başarıya bahane olamaz. Yeter ki imkân, fırsat ve cesaret verilsin. Bu nedenle özel bireylerimizin hayatından engel kelimesini çıkarmak için Silivri Belediyesi olarak büyük gayret sarf ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak hem sizler için hem de özel bireylerimiz için engelsiz bir yaşamı hayal ediyor ve engelsiz bir yaşam için çaba sarf ediyoruz. Engellilik durumu, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir durum değildir. Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren özel bireylerimizin; iyileştirmeye, özel eğitime, rehabilitasyona, medikal destekten psikolojik desteğe, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması ve desteklenmesi gerekmektedir. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması ve kişisel yeteneklerinin keşfedilerek sosyal yaşama katılmaları onların sosyal yaşamı için de çok önemlidir. Bu konuda en büyük görev ailelere ve onlara kendilerini geliştirebilecek, ilgi duydukları, yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek olan kamu kurumlarına ve bu kurumların duyarlı yöneticilerine düşmektedir. Özel bireylerimizin ihtiyaç duyduğu tüm konuların ve sorunların farkındayız” dedi.

“HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ TÜM PROJELERDE ÖZEL BİREYLERİMİZİ UNUTMUYORUZ”

Silivri Belediyesinin özel bireylere yönelik projeleri hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışma ve hayata geçirdiğimiz tüm projelerde özel bireylerimizi unutmuyoruz. Özel kardeşlerimizin eğitimine ve sosyal yaşamına katkı sunmak adına çalışmalarımızı her geçen gün artan bir motivasyon ve enerjiyle sürdürüyoruz. 4 bine yakın engelli bireyimize gıda, giyim, medikal malzeme, fizik tedavi, danışmanlık, ambulans ve hasta nakil gibi hizmetlerimizle düzenli olarak hizmet sağlıyoruz. İlçemizin birçok noktasında akülü sandalye şarj istasyonları oluşturduk ve yenilerini oluşturmaya devam ediyoruz. Özel bireylerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için açtığımız Gülsen & Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimiz, bölgemizin ve İstanbul’un en kapsamlı eğitim merkezlerinden birisi oldu. 15.000 metrekare alan üzerinde 3 bloktan oluşan merkezimizde; Engelsiz Eğitim Merkezi, Aile ve Engelsiz Yaşam Merkezi, BizdenSize Sosyal Market, ERYAP Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Sergi Üniteleri, Engelsiz Kafe, Açık Etkinlik Alanı, Kütüphane, Hobi Odaları, Hobi Bahçesi, Spor Odası, Mutfak Atölyesi, Oyun Odası, Meslek Edindirme Odaları, Terapi ve Özel Eğitim Odaları, Diyetisyen, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Muayene Odaları, Fizik Tedavi Birimleri, Amfitiyatro, Kondisyon Alanı, Çocuk Oyun Alanı ve Etkinlik Çayırı başta olmak üzere tam 60 hizmet alanda hizmet imkânı bulunuyor. Bu alanlarda özel kardeşlerimiz ergo terapi, yürüme okulu, oyun terapisi, dil terapisi, engelsiz mutfak atölyesi, spor ve rekreasyon, bilgisayar atölyesi ve engelsiz oyun parkı hizmeti alıyor. Ben bu hizmetleri sayarken yoruldum. Ama bunları yaparken yorulmayan, aşkla ve şevkle Silivri’ye bu hizmetleri kazandıran Ökkeş Nakipoğlu ve kıymetli eşi Gülsen Nakipoğlu’na çok teşekkür ederim. Hayır dualarımız onlarla birlikte olsun. Çok ama çok önemli bir hizmete imza attılar. Şehrimizin cadde ve sokaklarını, park ve spor alanlarımızı ve hizmet binalarımızı engelsiz yaşama elverişli olarak inşa ediyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzumuzda özel bireylerimize öncelikli hizmet imkânı sunuyoruz. Burada yüzme eğitimi alan özel kardeşlerimiz, yüzme alanında birçok başarıya imza atarak Silivri’mizi temsil ediyor. İlçemizde ilk defa, özel sporcularımıza yönelik masa tenisi ve yüzme branşlarında ulusal nitelikte turnuvalar düzenledik. İnci Aydar Özel Sporcular Yüzme Turnuvası ve Fatih Köseoğlu Özel Sporcular Masa Tenisi Turnuvası ile Silivri’mizde özel sporcularımızı ağırladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliğimizi gerçekleştirdik. Yine cumhuriyetimizin 100. yılında, Silivri Belediyesi Spor Kulübü’nü kurduk ve kısa sürede ulusal düzeyde başarılar elde ettik. İstanbul’da gerçekleştirilen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Şampiyonasında özel sporcularımız; down sendromlu kadınlar kategorisinde Nisanur Gültepe birinci, Ecrin Şen ikinci, erkekler kategorisinde Efe Beşkardeşler birinci ve Ali Biter kardeşimiz ikinci oldu. Geçtiğimiz aylarda Bolu’da gerçekleşen ve bedensel engelli sporcularımızın katılım sağladığı Paralimpik Yüzme 1. Vize Yarışlarında sporcularımız; Samet Anıl Ergen 50 metre serbest ve 100 metre serbest kategorilerinde ikinci, 100 metre sırt kategorisinde üçüncü oldu. 21 yaşındaki Nil Şahin kardeşimiz hem kendi yaş kategorisinde hem de açık yaş kategorisinde mesafelerinin tamamında milli takım barajını geçerek toplamda 12 altın madalya kazandı. Bu başarılar asla tesadüf değildir. Bu başarılarda emek, ilgi, destek ve azim vardır. İşte imkân sunulduğunda ve destek verildiğinde, çocuklarımızın ne kadar başarılı olabileceğini görüyorsunuz. Bu nedenle, özel sporcularımız başta olmak üzere ilçemizde yaşayan tüm sporcularımıza sahip çıkmaya ve yeni spor alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz başta olmak üzere ilçemizde yaşayan tüm dezavantajlı guruplara sahip çıkmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya ve onların omuzlarındaki yüke ortak olmaya devam edeceğiz. Bilmenizi istiyorum ki; el ele, gönül gönüle verildiğinde aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Bizler her daim sizlerin yanında ve hizmetinde olacağız. Sizlerin mutluluğu ve başarısı için bütün engelleri hep beraber aşacağımızı bilmenizi istiyor, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum” dedi.

NAKİPOĞLU: “VOLKAN YILMAZ SAYESİNDE ÇOK GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Hayırsever İş İnsanı Ökkeş Nakipoğlu, “Öncellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın sayesinde çok güzel projelere imza attık. Silivri yakın dönemde çok şanlı bir kent haline geldi. Çünkü belediye başkanımız her konuya yakınen ilgili ve alaka gösteriyor. Bizlere de özel bireylere destek verme imkânı tanıdığı için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

TOĞAN: “SİLİVRİ BELEDİYESİNİN HİZMETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYOR”

Nakipoğlu’nun ardından bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Merkezi idaremizin ve hükümetimizin son yıllarda engellilere ve engelli yakınlarına yönelik yaptığı hizmetler var. Bu hizmetlerin en başında sayabileceklerimiz arasında; evde bakım hizmetleri ve engelli bireylere yönelik vergi indirimleri yer alıyor. Daha sayısını ve sırasını unuttuğum birçok hizmeti hükümetimiz artırarak çalışmalarına devam ediyor. Yine Silivri Belediyesinin hizmetleri aynı şekilde hız kesmeden devam ediyor. Hayırseverlerimizle beraber en başta Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi olmak üzere çok sayıda proje hayata geçirildi. Toplum olarak özel bireylerimizi asla yük olarak görmüyoruz. Bilakis onları yaratıcının bize birer armağanı, bizim insanlığımızı ve birbirimize olan şefkatimizi ispat etmek amacına vesile kıldığı bireyler olarak görüyoruz. Bu anlamda bundan sonraki süreçlerde de hem belediyemizin hem merkezi idaremizin hem de hayırseverlerimiz kanalıyla hizmetlerimizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Böyle bir organizasyonu tertip eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.