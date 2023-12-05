Başkan Yılmaz: 'Silivri'de afet yönetimi sistematiği oluşturuyoruz'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı aralık ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında aralık ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 12 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ OLARAK AFET YÖNETİMİ KONUSUNDA İLKLERE İMZA ATIYORUZ”

Meclis toplantısının 2. gündem maddesinde “Silivri, Mimarsinan Mahallesi, 337 ada, 5 parsel, 6271 parsel, 336 ada 1 parsel ve 336 ada 2 parsel arasında kalan tescil harici belediyemiz tasarrufunda bulunan alanın İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve tahsise ilişkin protokol yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Deprem afet yönetim sistematiğinin oluşacağı ve şehrin bütün dinamiklerinin katılacağı bir toplantı için hem hazırlıklarımızı sürdürüyor hem de Silivri Belediyesi olarak İstanbul’da bütün ilçe belediyelerinin hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) de önünde aksiyon alarak birçok ilke imza atıyoruz. AFAD başkanlığımız tarafından İstanbul AFAD ve Silivri Belediyesinin koordinasyonunda, içerisinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı, Marmara Bölgesi’ne hizmet edecek bir lojistik merkezimizi Silivri’mizde çok şükür bitirdik. Şu an lojistik merkezimiz hazır durumdadır. Merkezimiz 764 adet büyük konteynerden oluşuyor. Sancak Sanayi Sitesinin hemen arka tarafında KİPTAŞ 3 ve KİPTAŞ 4’e giderken 18.370 metrekare bir arazimiz vardı. Bu arsamızda Çin'den gelen konteynerlerin hızlı bir şekilde depolanmasına başladık. Merkezimizi depreme hazırlık noktasında ve deprem sonrasında yaşanacak kaosun önlenebilmesi adına yaptık. Merkezimizde; 76.400 adet çadır ve 4.584 adet de portatif konteyner bulunuyor. Ülke genelindeki nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörlerin analiz edilerek gerçekleştirilen bu tip çalışmalar, olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa sürede karşılanmasına hizmet edecek. Dolayısıyla ben hem AFAD’a yapmış olduğu iş birliği için hem de Silivri Belediyesinin bu konuda aldığı aksiyon için mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ YİNE ÖRNEK VE ÖNCÜ BİR PROJEYİ BAŞLATACAK”

Toplantının 4. gündem maddesinde “Ülkemizde yaşanabilecek deprem ve sel gibi doğal afetler sonrasında kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve arama kurtarma faaliyetlerinde haberleşme hizmetlerinde kullanılmak üzere ilçemiz sınırları içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından talep edilen alanlara baz istasyonu kurulması ve bu baz istasyonu alanlarının Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye uzun süreli kiralama yapılmasının görüşülmesi” vardı. Gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Gündemimizin 4. maddesinde yer alan çalışma, afet anında ve afet sonrasında haberleşme ağının hiç kopmadan süreklilik arz etmesi noktasında yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Olası afet durumundaki hayati önem taşıyan iletişim ağının kopmaması için, ilçemizde bir pilot bölge uygulamasıyla Turkcell tarafından yapılacak 25 milyon TL’lik yatırımla, deprem anında kesintisiz iletişim imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz haftalarda Turkcell yetkilileriyle Afet Koordinasyon Merkezimizde bir toplantı yaptık. Afet Anında İletişim Projesiyle depreme hazırlık kapsamında sağlamlığı, kapsama alanların genişliği ve işlevselliği nedeniyle kule tipi istasyonlar yapmayı planlıyoruz. Kriz durumunda servis sürekli maksimum seviyeye çıkarılacak. İstasyonlarda sabit jeneratörlerin kurulumu ve fiber optik kabloların çekimi sağlanacak. Bu proje için en uygun 7 tane bölgeyi tespit ettik. Depremde iletişiminin ne kadar olduğu konusuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Hatay Depremi’ni hatırlayalım. Depremde sıcağı sıcağına telefonlar kilitlendi. Kimse kimseyle iletişim kuramadı. Ne AFAD birbiriyle ne de en önemlisi enkaz altında kalan vatandaşlarımız enkaz altında olduğunun bilgisini yetkililere veya yakınlarına ulaştıramadı. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın bir röportajını hatırlarsınız. Savaş; ‘Binalar çöktü ama binaların üstünde kurulan baz istasyonları çökünce, iletişim ağı tamamen koptu’ dedi. Bir haber kanalında bir kızımızın röportajını dinlemiştim. 7 gün enkaz altında kalmış ve 7 gün boyunca SMS atmış olmamış. WhatsApp üzerinden mesaj atmış olmamış. Video çekerek çeşitli mecralardan paylaşmaya çalışmış ama hiçbirini iletememiş. Kimseye ulaşamayınca 7 gün boyunca orada kurtarılmayı beklemiş. Şimdi düşünsenize bir deprem oluyor ve o şehirdeki bütün iletişim hattı kopuyor. Oysaki o an iletişim kesintisiz devam etmiş olsa enkaz altında kalmış hemen hemen herkese zamanında ve hızlı ulaşma şansımız oluşabilecek veya sinyal alınamayan enkaz başında değil de sinyal alınan yerlerde çaba sarf edilecekti. Dolayısıyla Silivri Belediyesi olarak bu noktada, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu proje bittiğinde Silivri’de herhangi bir afet anında diğer operatörleri de açmak koşuluyla, tüm operatörlerinin kesintisiz hizmet vereceği bir proje olacak. Çok kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız hükümet konağı ve millet bahçemizin hemen üstünde BEDAŞ’ın oradaki boşluk alana bir baz istasyonu kuruyoruz. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde, şehrin kalbindeki iletişimi sürdürecek hemen İlçe Tarım Müdürlüğümüzün arkasındaki boş parkın içerisinde bir baz istasyonumuz olacak. Müjdat Gürsu Stadının hemen dere tarafında bir baz istasyonu olacak. Baz istasyonlarının içerisinde jeneratörler ve kesintisiz güç kaynağı olacak. Buralara fiber optik kablolar çekeceğiz. Aynı zamanda Afet Koordinasyon Merkezinin şehrimizi izlediği kameralarımız var. Şehrimizi izleyemediğimiz kör noktalara da bu kulelerin üzerine kameralar yerleştirerek bütün şehri aynı zamanda kameralarla Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi olarak incelemiş ve gözlemlemiş olacağız. Silivri Afet Lojistik Merkezinin içerisine de bir tane baz istasyonu kuracağız. Selimpaşa Mahallesi’nde bir tane baz istasyonumuz olacak. Sancaktepe Mahallesi’nde bir tane baz istasyonumuz olacak. Yine Mimarsinan Mahallesi’nde bir tane baz istasyonu olacak şekilde toplam 7 adet baz istasyonunu kuracağız. Bu istasyonların uzun süre kiralanmasını gerçekleştireceğiz ve bu şekilde de afetlere hazırlık noktasında Silivri Belediyesi bir ilke imza atarak yine bir örnek ve öncü bir projeyi başlatmış olacak” diye konuştu.

“BELEDİYE OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Meclis toplantısının 10. gündem maddesinde “Avrupa Başkanlar Sözleşmesi: Yerel sera gazı salınımını azaltmayı, küresel ısınmaya karşı direnci artırmayı ve elde edilen gelişimi şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlamakta olup, Silivri Belediyesi'nin de Avrupa Başkanlar Sözleşmesine (Covenant of Mayors- Europe) taraf olabilmesi ve taahhüt belgesinin imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta içinde Önder Yılmaz Sahnesinde, İstanbul Enerji A.Ş ile Silivri Belediyesinin ortaklaşa sürdürdüğü bir çalışmanın lansmanını yaptı. Amacımız sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir iklim politikasının oluşturulması ve Silivri Belediyesinin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) projesini tamamlayıp bunu imza etmek üzere de Avrupa Başkanlar Sözleşmesinin yenilenmesi ve bu sözleşmenin ona dahil edilmesi noktasındaydı. Lansman kapsamında İstanbul Enerji A.Ş'nin Genel Müdürü Yüksel Bey ve Silivri Belediyesinin Çevre Müdürü İbrahim Sevim’in bir sunumu oldu. Dünyada sanayi devriminden sonra yani 1800’lü yılların başından sonraki yaşadığı süreçte milyarlarca yıldır birikmeyen sera gazı, 200 yılda dünyanın çevresini kaplamış durumda. Bu sera gazının dünyanın çevresini kaplamasıyla birlikte dünyanın küresel ısınmayla karşı karşıya kalması kaçınılmaz oluyor. Küresel ısınma; buzulların erimesine, denizdeki canlı varlığının ve hayvan varlığının yok olmasına sebep olabiliyor. Biz de Silivri Belediyesi olarak akıllı binalar, yenilenebilir enerji ile donatılmış binalar, iş yerleri ve fabrikaları nasıl hayata geçiririz, nasıl sürdürülebilir bir enerjiyi var edebiliriz diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayatın devam edebilmesi için maalesef enerjiye ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu enerjinin sürdürülebilir olması lazım. Ama hayatın da sürdürebilir olması gerek. Fosil yakıtlarla, katı yakıtlarla, kömürle ve dünyayı sera gazıyla kaplarsak ondan sonra sürdürülebilir bir iklimden ve sürdürülebilir hayattan söz edemez duruma geliriz. Silivri Belediyesi olarak buradan hareketle İstanbul Enerji A.Ş ile bir program yaptık. Bu program dahilinde eğitim çalışmaları ve yapılacak aksiyon planı hazırlanıyor. Çok kısa bir zamanda tamamlanıp hem şehrin bilgisine hem de gerekli mercilere bunu sunacağız. Avrupa Birliği fonları var. Yenilenebilir enerji için şehirlere çok ciddi fonlar ve hibe yardımları yapılıyor. Ama bu yardımlardan faydalanabilmek için SECAP’ınızın hazır olması lazım. SECAP’ı olmayan SECAP’ını hazır etmeyen hiçbir yerel yönetime Avrupa Birliği fonlarından ne hibe ne de yardım yapılmıyor. Onun için bu çalışmayı çok önemli bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.