Başkan Yüce 5 vizyon projeyi anlatıp veda etti: 'Yaptığımız her iş gurur tablomuzdur'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5 yıllık görev süresini değerlendirdiği basın buluşmasında yakın gelecekte Sakarya’nın hizmetine açılacak 5 önemli projeden bahsederek, “Şehir için verdiğimiz emek, döktüğümüz ter ortadadır. Her bir projemiz bizim için gurur tablosudur” ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, görev süresi sonunda gazetecilerle son kez bir araya gelerek 5 yıllık dönemi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sakarya için gece demeden, gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Yüce, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek helallik istedi. Başkan Yüce, ayrıca kendi döneminde Sakarya’nın geleceği için hazırlanan ve yakın gelecekte hizmete açılacak olan 5 vizyon projeden bahsetti. Yüce, “2019’dan bugüne kadar şeffaflıkla hizmet ettik. Bayrağı partimizin teveccühü ile devrediyoruz. Güzel çalışmalarla memlekete hizmet ettiğimiz 5 yılda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yüce, “2019’da Sakarya’mız için çıktığımız bu yolda; şehrimizi daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir konuma taşımak için gündüz gece demeden çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu doğrultuda şehrimizi her zaman en güzel şekilde temsil eden, duyarlı ve objektif habercilik anlayışıyla bizlere desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz için, milletimiz için omuz omuza verdiğimiz emek, döktüğümüz ter; gerçekleştirdiğimiz projelerle çok açık bir şekilde ortadadır. Bu projeler, çalışmalar bizler için gurur tablosudur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019’dan bugüne kadar gerek hemşehrilerimize gerekse sizlere şeffaflıkla çalışmalarımızı sunduk. Bugün de bu düsturla sizlere projelerimizden bahsettik. Biliyorsunuz ki bizlere verilen bayrağı partimizin teveccühü ile devrediyoruz. Güzel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz, güzel günler gördüğümüz 5 yıllık süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

48 Derslikli İmam Hatip Okulu ve Konferans Salonu

Hizmete açılacak 5 proje hakkında konuşan Yüce, “Ülkemizin ve şehrimizin önemli bir eğitim kurumu olan Sakarya İmam Hatip Okulu’nu canlandırmak için çalışmalar başlatmıştık. Projemiz çerçevesinde; 48 derslik, laboratuvarlar, yemekhane, kantin ve konferans salonu inşa edilmiştir. Yakın zamanda bir eğitim yuvasına dönüşecek olan bu proje, şehrimizin eğitim alanında önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Mithatpaşa Yeni İstasyon Binası

Yüce, “TCDD ile ortak protokol çerçevesinde planladığımız Mithatpaşa Yeni İstasyon Binası projesi çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Yolcular için bilet satış yeri, bekleme holü, hareket memuru ve istasyon şefi odası, güvenlik kontrol ünitesi gibi hizmet alanlarını içeren yeni istasyon binamız şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Afet Eğitim Merkezi

Başkan Yüce, “Sakarya Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi, bir dizi eğitim ve simülasyon sistemi ile donatılacaktır. Bu sistemler arasında deprem simülasyonları, yangın söndürme eğitimleri, acil durum senaryoları ve diğer afet yönetimi konularını içeren birçok eğitim imkanı bulunmaktadır. Dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerini içeren bu merkez ile kentte afet bilinci en üst seviyeye çıkarılacak. Sakaryamızın her an afete hazır olması için önemli tatbikatların yapılacağı afet eğitim merkezimiz şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Sapanca Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi

Yüce, “Günden güne değeri artan Sapanca’mızda Meydan ve yeraltı otopark projemizde çalışmalarımıza başlamıştık. En yakın zamanda tamamlanmasını beklediğimiz 80 araçlık kapasiteli yeraltı otopark ve meydan projemiz ile Sapancamızın değerine değer katıyoruz” şeklinde konuştu.

Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Yüce son olarak, “Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle göz bebeğimiz olan Taraklı’ya uygun bir arıtma sistemi kurduk. Proje kapsamında, 5 mahallenin atık sularını doğaya kazandırdık. Gelecek yıllarda 17 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek konumda olan arıtma tesisimizin Sakaryamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.