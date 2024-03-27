Pendik'te muhtarın çakarlı lüks araç konvoyuna para cezası

Pendik'te mahalle muhtarının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildi. Usulsüz olarak eklenen çakar tertibatı sökülerek, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Pendik'te muhtarın çakarlı lüks araç konvoyuna para cezası
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Pendik’te mahalle muhtarının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildi. Usulsüz olarak eklenen çakar tertibatı sökülerek, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in 27 Mart tarihinde içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

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Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulandı. “Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek” suçundan ise adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.