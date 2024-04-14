Bayram tatili dönüşü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna geçti. Kente dönen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönmeye başladı. Memleketlerinden koliler ve erzaklar ile gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan, bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar ise memleketlerine dönmek için otogarda yerini aldı. İnsan yoğunluğunun yanı sıra otogarda araç giriş çıkışlarında da yoğunluk oluştu. Araçlardan dolayı trafik durma noktasına gelirken, otogarda meydana gelen yoğunluktan dolayı otobüs firmalarının ek seferler koyduğu öğrenildi.

"İstanbul çok kalabalıktı"

Kars’tan ailesinin yanına gelen Alperen Ün, "Salı günü de Kars’a geri döneceğim. Bayram süreci boyunca evdeydim. İstanbul çok kalabalıktı. O yüzden evde kaldım" şeklinde konuştu.

"Otogara giriş 2 saat sürüyor"

Yollardaki yoğunluktan şikayet eden otobüs kaptanı Serhun Bayar, "Yollar çok yoğun. İzmir’den buraya 4-5 saatte gelmemiz gelirken, 11 saatte zor gelebildik. Otobanlar tıklım tıklım dolu. Biz dün saat 16’da İzmir’den çıktık, gece 4’te anca varabildik. Otogara giriş 2 saat sürüyor. O kadar yoğunluk var" dedi.