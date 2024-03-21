Belediye aile çay bahçesi harabeye döndü

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ilçe belediyesine ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesinin alkol ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin meskeni olduğu iddia edildi.

Karapürçek Aile Çay Bahçesi ilgisizlikten adeta talihine terk edildi. Karapürçek Belediyesi’ne ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesi iddiaya göre, alkol ile uyuşturucu kullanan kişilerin meskeni oldu. Kapalı mekanın camları kırılırken eşyalar parçalandı. Adeta harabeye dönen yerin kapalı alan bölümünde yakılan ateşin külleri ve atıklar dikkat çekti.