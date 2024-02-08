Beşiktaş Belediyesi öğrencilerin yanında

Beşiktaş Belediyesi’nin hizmete sunduğu Beşiktaş Akademi’yle öğrenciler hem lise ve üniversiteye hazırlanıyor hem de kişisel gelişimlerini sürdürüyor. Öğrencilere verilen hizmet hakkında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Öğrenci kenti Beşiktaş’ta eğitime sağladığımız desteklerle gençlerimizin yanındayız. Beşiktaş Akademi’yi, gençlerimizin eğitim ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, onların hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla kurduk" dedi.

Hem öğrencilerin lise ve üniversiteye hazırlanmasına imkan sağlayan hem de kültür-sanat kurslarıyla 7-16 yaş arası öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olan Beşiktaş Akademi’de eğitimler devam ediyor. 18 dersliğin bulunduğu Beşiktaş Akademi bünyesinde etüt sınıfları, kütüphane, dans salonu ve kodlama sınıfı yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu gruplarıyla eğitime ara vermeyen merkezde veli bilgilendirme sistemi de bulunuyor. Öğrencilere yönelik hizmet hakkında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Öğrenci kenti Beşiktaş’ta eğitime sağladığımız desteklerle gençlerimizin yanındayız. Beşiktaş Akademi’yi, gençlerimizin eğitim ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, onların hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla kurduk" dedi.

Lise ve üniversite hazırlık kursları

Beşiktaş Akademi’ye lise yerleştirme sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar (25 yaşına kadar) kabul ediliyor. Üniversite yerleştirme sınavına hazırlanan öğrenciler, sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı alanda sınava hazırlanabiliyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, merkezin belirlediği program doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu farklı gruplar halinde derslerine devam ediyor.

Takviye kurslar

2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce ve Matematik takviye kursları ile ara sınıf öğrencilerinin okuldaki derslerine takviye sağlanıyor. 7. ve 11. sınıf öğrenciler için sınava erken hazırlık kursları düzenleniyor. Alanında uzman rehber öğretmen ve danışmanlar, üniversite ve lise sınavları sonrasındaki tercih dönemlerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Beşiktaş Akademi’de eğitim ve öğretim dönemi süresince her öğrenciye rehberlik hizmeti sunulurken öğrenciler için çalışma programları hazırlanarak eğitim dönemi boyunca takip ediliyor. Akademi bünyesinde eğitim gören 2 bin öğrenciye ücretsiz olarak destek kitaplar, test kitapları ve yaprak testler dağıtılıyor. Sınava hazırlık dönemlerinde öğrenciler için ücretsiz deneme sınavları gerçekleştiriliyor.

Robotik kodlama eğitimi

Çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmaları ve analitik düşünme, hayal gücü ve ince motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak robotik kodlama eğitimi veriliyor. Öte yandan, Beşiktaş Akademi’de lise ve üniversite hazırlık kurslarının yanı sıra 7 yaşından 16 yaşına kadar herkese açık kültür-sanat kursları da veriliyor.